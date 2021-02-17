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台南消毒一波接一波 8百多場域是體力與耐力考驗
台南市環保局春節前已對市場、商圈、交通站場共205處戶外公共場域消毒，今天年假結束再消毒一次；並陸續在開學前對校園及政府機關戶外共632處場域消毒，讓防疫無隙縫。
南市環保局長謝世傑表示，除了春節前消毒，春節期間也對使用率高的627座公廁，每日檢查是否有消毒2次以上，以免防疫出現縫隙。今天年假結束上班，公共場域消毒工作再次展開，也由各區隊排定時間到校園消毒，並在21日前完成342處校園場域消毒。
環保局對校園的消毒僅限戶外，不包括室內，各校也都自行排定時間，由教職員對教室、廁所等室內空間以漂白水或酒精全面消毒。有校長表示，環保局是18日到該校消毒，他們則是排20日補班日開會並消毒校園。
台南市教育局表示，今天起各校都禁止民眾入內，帶來不便，請市民體諒。目前各項防疫物資都充足，並已在開學前發下70萬片口罩，分配到各校，為開學做最好的準備。
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