雲林20鄉鎮市公所動員消毒240學校 消毒期間校園不開放

雲林縣各鄉鎮市公所春節期間持續到各大公共場所進行環境消毒，除針對人潮聚集處增加消毒頻率，另針對高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境加強消毒，今起展開作業，預計21日消毒完畢。

縣長張麗善表示，各鄉鎮市公所已排定消毒時程，將利用5天時間完成240所縣立高中、公私立國中小學校園公共環境消毒作業，另教室空間及課桌椅則由各班級導師執行消毒措施，消毒期間校園不開放。

張麗善指出，22日開學後，各校學生仍維持落實自主健康管理，包含量體溫、戴口罩等措施，進校後有發燒或呼吸道疾病者，將進行隔離並通知家長帶回、返家休養。此外，訪客進校園照常實施實名制登記、量體溫及酒精消毒，並須戴上口罩才能入內洽公。