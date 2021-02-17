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雲林20鄉鎮市公所動員消毒240學校 消毒期間校園不開放

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣240所高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境消毒作業今天展開，消毒期間校園不開放。圖／雲林縣政府提供
雲林縣240所高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境消毒作業今天展開，消毒期間校園不開放。圖／雲林縣政府提供

雲林縣各鄉鎮市公所春節期間持續到各大公共場所進行環境消毒，除針對人潮聚集處增加消毒頻率，另針對高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境加強消毒，今起展開作業，預計21日消毒完畢。

縣長張麗善表示，各鄉鎮市公所已排定消毒時程，將利用5天時間完成240所縣立高中、公私立國中小學校園公共環境消毒作業，另教室空間及課桌椅則由各班級導師執行消毒措施，消毒期間校園不開放。

張麗善指出，22日開學後，各校學生仍維持落實自主健康管理，包含量體溫、戴口罩等措施，進校後有發燒或呼吸道疾病者，將進行隔離並通知家長帶回、返家休養。此外，訪客進校園照常實施實名制登記、量體溫及酒精消毒，並須戴上口罩才能入內洽公。

而縣府採購的460萬片防疫抗揚塵口罩寒假前已發配到各幼兒園、國中小學及縣內公私立高中職，將在開學發放給學生和教職員。張麗善呼籲民眾，防疫期間應加強個人衛生管理，勤洗手並定期清潔居家內外環境，提高防疫力，保護自己和他人健康。

雲林縣各鄉鎮市公所今起利用5天時間完成240所高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境消毒作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣各鄉鎮市公所今起利用5天時間完成240所高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境消毒作業。圖／雲林縣政府提供
雲林縣各鄉鎮市公所今天起針對高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境加強消毒，預計21日消毒完畢。圖／雲林縣政府提供
雲林縣各鄉鎮市公所今天起針對高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境加強消毒，預計21日消毒完畢。圖／雲林縣政府提供

口罩 張麗善 幼兒園

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