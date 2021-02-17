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雲林20鄉鎮市公所動員消毒240學校 消毒期間校園不開放
雲林縣各鄉鎮市公所春節期間持續到各大公共場所進行環境消毒，除針對人潮聚集處增加消毒頻率，另針對高中職以下各級學校及公立幼兒園周邊公共環境加強消毒，今起展開作業，預計21日消毒完畢。
縣長張麗善表示，各鄉鎮市公所已排定消毒時程，將利用5天時間完成240所縣立高中、公私立國中小學校園公共環境消毒作業，另教室空間及課桌椅則由各班級導師執行消毒措施，消毒期間校園不開放。
張麗善指出，22日開學後，各校學生仍維持落實自主健康管理，包含量體溫、戴口罩等措施，進校後有發燒或呼吸道疾病者，將進行隔離並通知家長帶回、返家休養。此外，訪客進校園照常實施實名制登記、量體溫及酒精消毒，並須戴上口罩才能入內洽公。
而縣府採購的460萬片防疫抗揚塵口罩寒假前已發配到各幼兒園、國中小學及縣內公私立高中職，將在開學發放給學生和教職員。張麗善呼籲民眾，防疫期間應加強個人衛生管理，勤洗手並定期清潔居家內外環境，提高防疫力，保護自己和他人健康。
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