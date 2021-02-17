水情吃緊旱象未除！台南嘉義2月25日起水情燈號轉橙燈

水利署南區水資源局表示，小年夜南部各地降雨量僅約15至20毫米不等，對旱象改善有限。旱災中央災害應變中心今天開工第1天開會決議，自2月25日起嘉義及臺南水情燈號將從現行的黃燈轉為減量供水的橙燈，高雄則由水情提醒轉為減壓供水的黃燈。

南水局表示，旱象未緩解，加上時序已來到枯旱的尖峰，為確保到今年7月底公共用水無虞，轉水情燈號為不得不措施。為讓轉為橙燈後的嘉義、台南地區有足夠的應變時間，工業用水戶先管控節水7%、每月用水超過1000度的非工業用戶節水10%，對一般家用用水無太大影響。南水局呼籲民眾力行節水，必能共同渡過此次旱災。

南區水資源局局長連上堯表示，南部地區主要水庫集水區自去年6月起的累積降雨不到歷年同期的一半，南水局警覺到降雨異常，超前應變在去年剛進入汛期沒多久的7月初就與地方政府、水公司區處、農水署嘉南及高雄管理處、科學園區等單位召開了水情會議，每隔一周就開會檢討。在去年無颱風侵台下，仍順利完成二期稻作的供灌，一般民眾的用水也都能供應如常。

南水局也說，高雄阿公店水庫去年首度在越域排洪道溢流堰以臨時圍堰加高，為水庫開源兩成的蓄水空間，約300萬立方公尺。嘉南及旗山灌區提前採取加強灌溉管理措施，順利完成二期作供灌，期間共節餘近1.3億立方公尺的水蓄存在曾文、烏山頭及南化等水庫，相當於為台南地區多存了130天的總用水量，也是為無大型水庫的高雄多增加了日後可隨時備援的存量。

跨區調度方面，包括從雲林支援嘉義每日10萬噸，以及在去年9月高屏溪川流量尚豐沛時，即啟動高雄北送支援台南每日10至20萬噸清水，累計支援約2460萬立方公尺，間接讓南化水庫減少近3成的水量支出。因應近日高屏溪川流量降低，所有備援伏流水、地下水、東港溪原水前處理支援民生用水等也都已上場。