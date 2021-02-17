想知過世阿公怎麼種稻 她成大畢業走上返鄉農耕之路

從小吃從阿公種的米，卻不知米如何生長？成大歷史系畢業的楊淑華毅然返回台南佳里鄉下，接下阿公留下的農地種稻，並以「洄稻佳里」品牌行銷，成為漳洲社區的年輕生力軍，楊淑華曾當過國中代課老師，家人期待她考老師或公務員，但楊淑華回到鄉下成為「農夫」並陪伴阿嬤，她從事友善農作進入第9年，雖然還是會被雜草及福夀螺害所困擾，收成不高及收入不豐，但仍不輕言放棄。

70年次的楊淑華，老家雖在佳里漳洲，但父母親早就搬到台南市區，她從小在都市長大，成大歷史系畢業後，曾擔任國中代課老師，後來到美濃社區大學工作後，生活在農村，才真正接觸到農業，並驚覺到「從小吃阿公種的米，卻不知米怎麼來的」，帶給她內心很大的衝擊。

楊淑華為了深入了解有機農業，曾到泰國「米之神」有機農場，學習稻米育種及保種，也到澳洲打工換住宿半年，後來回國到桃園大溪和宜蘭種米各一年，佳里鄉下農地在阿公去世後就休耕，2015年她回到佳里接下阿公的農地及承租一塊地總共6分半，並成立「洄稻佳里」品牌行銷，以召募「穀東」預購方式，有10多位忠實「穀東」長期支持她的友善農業 。

楊淑華說，她務農9年，回到佳里第7年，每年都會親筆寫「穀東說明書」，向股東報告，從稻米品種，耕作方式不用除草劑農藥及肥料，採用人工除草、撿螺及日曬乾米，以及2月4日插秧、6月2日及14日收割等，每分地收成數量到包裝以保鮮為主，簡單透明的真空袋可完全回收，包裝下方是碾米日期。

楊淑華的努力，讓原本買米的「穀東」陳映蓉感動，成為農業上的夥伴，今年兩人嘗試自己碾米，因缺經驗碾2次才會乾淨的米，靠著人力搬來搬去，兩個女生碾好3、4百斤的白米就花了一整天，雖然多了辛苦但擁有更多自主性，也讓白米更有香味。想成為「穀東」可上「洄稻佳里」粉絲頁或洽0928718247；另「台南鄰菜」─台南社區協力農業也買得到。