資源回收物掉出近7萬現鈔 台南清潔隊員忙報案

台南市環保局北區清潔隊莊姓隊員昨晚在資源回收車上整理回收物時，有一疊鈔票從一堆鍋具間掉了出來，清點後發現有新台幣6萬7700元，趕緊向警方報案，盼能順利找到失主。

台南市環保局北區清潔隊隊長蘇義松今天表示，莊姓隊員昨晚8時許在成功路執勤，正在資源回收車上整理回收物時，從一只黑色塑膠袋裡倒出鍋、碗、瓢、盆等物品，還有一疊鈔票跟著掉出來，原以為是玩具鈔票，仔細一看竟有防偽線，才驚覺是真鈔。

蘇義松表示，莊姓隊員是做事認真、負責的人，在發現現鈔時嚇了一跳，有點不知所措，當下就向清潔隊回報，經清點後發現共有6萬7700元，今天上午就帶著莊姓隊員到轄區的第五分局北門派出所報案，盼能順利讓錢物歸原主。

蘇義松指出，莊姓隊員除了替錢的失主感到著急，也認為這些錢很幸運，因環保局於春節假期後，15日起正常收運垃圾與回收物，昨天的垃圾量與資源回收物比較少，才有時間一邊執勤、一邊整理回收物，不然這些錢可能真的成為廢棄物了。

台南市環保局長謝世傑表示，去年底在白河區、今年1月在安定區都有清潔隊員在大型回收物裡撿拾到大量金飾，現在又有北區隊員撿到現金，且都在第一時間回報，操守讓人欣慰，環保局將會適時敘獎肯定。