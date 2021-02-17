跟著小鹿斑比散步去... 台南佳里漳洲拚全國金牌農村

台南佳里漳洲社區居民不到千人，發展木玫瑰產業為社區賺錢，照顧社區長輩、身障者及兒童，年輕一輩養鹿達人、十大神農獎得主林昆鋒接下社區理事長，把養鹿產業多元化，獲得百大經理人及農委會菁創獎等，將代表台南市參加全國金牌農村競賽。

漳洲社區執行長蘇順政表示，漳洲社區除了社會福利外，把社區元素都納進社區遊程，像是童玩達人楊英宗用檳榔葉做的蚱蜢及罐頭手搖鈴、竹筷槍、地雷等；還有發展木玫瑰文創，花了很多年心思請花藝老師指導，木玫瑰已成為賺錢產業，可幫助老人家及身障。

另外也吸引不少年輕達人被感動加入社區遊程行列，一起為社區做善事；應元宮的108節蜈蚣陣是金氏世界紀錄，讓遊客可以拍照，收集很多農村文物，讓老一輩人士很懷念，社區最豐富的是人情味，把每一位遊客都當成貴賓招待。

農業局表示，漳洲是典型的高齡化農村社區，居民未達千人，且有身障、外籍配偶及兒少隔代教養問題。社區執行長蘇順政注重社區關懷工作，成立社區關懷據點服務長者、身障及兒少，並辦理課後陪伴及寒暑假營隊，讓老有所依、幼有所養，居民可安心生活。

漳洲社區的特色產業是鹿產品，社區深受西拉雅平埔族文化的影響，早期家家戶戶都養鹿，現今則以養鹿場經營。在社區遊程中，可以和小鹿互動，也深受遊客喜愛。

社區理事長林昆鋒是「養鹿達人」，他將養鹿產業提升到種鹿場，並研發各種鹿肉產品，吃喝塗抹都有，生產的鹿肉乾味道美味且有嚼勁，同時積極開發鹿茸生技，如鹿茸益生菌、鹿茸雞湯及鹿茸精萃護理凝膠噴劑等，2011年獲得全國十大神農獎肯定；近年來也獲得百大經理人及農委會菁創獎等，在疫情期間開發「何首烏鹿茸雞湯」及「黑蒜鹿茸雞湯」個人料理包，春節都賣到缺貨。

漳洲社區活動中心對面的木玫瑰公園種植許多「姬旋花」，長出來的蒴果裂開形似玫瑰花，因此有「木玫瑰」之稱，社區用作農村旅遊的插花體驗材料，使社區遊程更加豐富。相關產品資訊可上FB搜尋「農情漳洲一鹿有禮」 或電洽06-7237417詢問，歡迎民眾多多選購，帶動農村經濟發展。