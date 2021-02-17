日本山形市賀年 感謝協助「疫」起走過2020

開工第一天，台南友誼市–日本山形市長佐藤孝弘特別捎來賀年影片，向台南市長黃偉哲及台南全體市民拜年，影片中特別感謝台南在去年贈送護目鏡及口罩墊片。

台南市長黃偉哲表示，「防疫」是當前全世界各城市的第一要務，台南在守護自己市民的同時，也時刻關心著國際友人們的疫情狀況，因此去年在日本疫情初期，在確保台南防疫物資充足情況下，向有需要的友誼市伸出援手。

黃偉哲也感謝山形市議會在去年6月26日第二次定期會議中，通過呼籲日本政府支持台灣參加世界衛生大會(WHA)意見書，在台南、台灣有需要時在國際上發聲。

山形市於2017年由佐藤孝弘市長與台南締結為友誼市，近年積極與台南進行交流，除派遣農業交流團及少棒隊來台南切磋，也曾接待金城國中棒球隊赴山形交流。2019年佐藤更帶領近60位山形市民組團遊台南，當時黃偉哲精心送上印有兩市市徽的椪餅抱枕作紀念，這兩個抱枕至今仍珍藏於佐藤市長辦公室中。