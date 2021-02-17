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旱象未解 曾文-烏山頭水庫水情探底

中央社 / 台南17日電

南部地區水情嚴峻，今天最新數據，曾文水庫有效蓄水率僅14.94%(蓄水量7595萬立方公尺)，烏山頭水庫蓄水率66.91%(蓄水量5270萬立方公尺)，水情排名為啟用48年來的倒數第6。

109年度因豐水期降雨不如預期，台南市水情已於去年11月18日起轉為黃燈(減壓供水)。依南市府今天公布數據，曾文水庫有效蓄水率僅14.94%(蓄水量7595萬立方公尺)，烏山頭水庫蓄水率66.91%(蓄水量5270萬立方公尺)，水情排名為啟用48年來的倒數第6。

另外，南化水庫蓄水率56.84%(蓄水量5171萬立方公尺)，水情排名為啟用28年來的倒數第7。

台南市政府今天表示，目前對曾文-烏山頭給水系統公共用水的出水量控制在每日55萬立方米以下；南化水庫單日出水量也控制在35萬立方米以下，呼籲民眾節約用水。

台南市政府經發局表示，目前已請柳科、樹谷、永康科、新吉工業區自主節水。在進入減壓供水階段後，自來水公司已造冊列管台南市29個管末地區，由各公所協助加強觀測，避免管末地區無水可用。

未來若進入分區供水(或減量供水)階段時，自來水公司已規畫設置264個臨時取水點供民眾取用；經發局並已勘查完畢19口抗旱井，廠商屆時可向經發局申請使用。

經發局指出，未來水情若持續不佳，有需要調整燈號時，會提前發布相關訊息，讓民眾及工業界有整備時間，並會完成設置臨時供水站及水車載水點等配套措施以減少衝擊。若進入減量供水階段，工業用水大戶將減供5%、非工業用水大戶減供20%，同時停止供應噴水池、沖洗街道等非必要用水。

南化水庫 抗旱

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