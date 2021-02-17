只收12名嬰幼兒 嘉市東區公托家園20日報名

嘉義市府社會處日前宣布東區社區公共托育家園招生訊息，受到熱烈回響，公托除了收費平價外，還有優質設備、師資及溫馨的環境，此次招生預計收托12名嬰兒，收托時間為每日早上8時到下午5時30分，報名登記時間從2月20日到2月21日。

托育家園籌畫人希望種子協會主任張安琪表示，公共托育家園是小型化與社區化的托育照顧模式，這次只招生12位2個月到2歲嬰幼兒，所有設備都是精心為孩子設計，打造「布置得像家」友善托育環境。

如園內採北歐風設計，以柔色及原木色系，不會被色彩繽紛顏色干擾，閱讀、玩耍時能培養集中注意力，另備有烹飪設備，因應孩子年齡不同設計不同的副食品，營養及美味兼具。

閱讀區除了有聲書之外，還有可以訓練孩子觸、視覺的布書，如讓孩子觸摸兔子、小狗尾巴，也有既可以讓幼兒一邊看，又可以一邊動手翻翻看的厚紙板書，可以讓他們享受不斷尋找和發現的驚奇感。

張安琪說，活動室的大龍球、平衡木能訓練幼兒的感覺統合，加上爬坡讓他們不懼高，勇於嘗試，是孩子的樂園。

園內有4位托育人員，幼兒教育相關背景，具有保母執照，平均1位托育人員照顧3位幼兒，採取小班制，所以老師對小孩的個性發展、生理狀況都能清楚掌握。