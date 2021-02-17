防疫腳步不停歇 嘉縣學校進行消毒暫不開放

春節連假嘉義縣湧入大量返鄉人潮，因應武漢肺炎疫情，環保局今天針對各級學校、重要觀光景點展開消毒，17日至21日高中（含）以下學校及公立幼兒園，進行消毒工作暫不開放。

嘉義縣春節連假湧入大量人潮，除返鄉遊子，走春的遊客也不少。嘉義縣長翁章梁在連假過後第一天，即配合環保署要求，進行全縣大消毒，並到水上國小視察學校開學前防疫及環境消毒準備情形。

嘉義縣教育處代理處長李美華表示，22日學校開學，17日至21日期間高中（含）以下學校及公立幼兒園校園暫不開放，進行校內外公共區域全面消毒，也要求學校落實上課空間及交通車清潔消毒。

嘉義縣環保局長張根穆表示，今天開始環保局與嘉義縣18鄉鎮市公所清潔隊，針對147所教育單位及30處重要觀光景點，進行室內外消毒。

張根穆強調，從去年3月開始，嘉義縣公共區域就展開持續性消毒，過年後重點擺在交通轉運站、景點、夜市、學校等區域，並增加消毒頻率，防疫腳步不停歇。

翁章梁表示，過年期間他到嘉義縣各公共場所走動，發現民眾幾乎都有戴口罩；台灣防疫成功絕不是偶然，而是中央正確指導和鄉親的配合，才能防堵病毒入侵。