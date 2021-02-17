快訊

蔡英文霸氣回應台灣新塗裝 海巡署收回高層指示聲明致歉

美國南方大停電：極端寒流癱瘓火力發電？冰封4百萬人

防疫腳步不停歇 嘉縣學校進行消毒暫不開放

中央社 / 嘉義縣17日電

春節連假嘉義縣湧入大量返鄉人潮，因應武漢肺炎疫情，環保局今天針對各級學校、重要觀光景點展開消毒，17日至21日高中（含）以下學校及公立幼兒園，進行消毒工作暫不開放。

嘉義縣春節連假湧入大量人潮，除返鄉遊子，走春的遊客也不少。嘉義縣長翁章梁在連假過後第一天，即配合環保署要求，進行全縣大消毒，並到水上國小視察學校開學前防疫及環境消毒準備情形。

嘉義縣教育處代理處長李美華表示，22日學校開學，17日至21日期間高中（含）以下學校及公立幼兒園校園暫不開放，進行校內外公共區域全面消毒，也要求學校落實上課空間及交通車清潔消毒。

嘉義縣環保局長張根穆表示，今天開始環保局與嘉義縣18鄉鎮市公所清潔隊，針對147所教育單位及30處重要觀光景點，進行室內外消毒。

張根穆強調，從去年3月開始，嘉義縣公共區域就展開持續性消毒，過年後重點擺在交通轉運站、景點、夜市、學校等區域，並增加消毒頻率，防疫腳步不停歇。

翁章梁表示，過年期間他到嘉義縣各公共場所走動，發現民眾幾乎都有戴口罩；台灣防疫成功絕不是偶然，而是中央正確指導和鄉親的配合，才能防堵病毒入侵。

嘉義 連假 幼兒園

延伸閱讀

延後開學校園防疫大作戰 翁章梁視察水上國小防疫

落實防疫迎開學 嘉義縣明起各級學校室內外大消毒

防疫過年取消發紅包 黃敏惠、翁章梁宮廟走春祈福

見過竹片封面藝術專輯嗎？國際藝術家王文志創作發表

相關新聞

台南鹽水蜂炮辦不辦？黃偉哲：這兩天會和廟方敲定

部桃疫情危機趨緩，台南鹽水蜂炮會不會恢復舉辦，引發地方熱議，台南市長黃偉哲今天上午受訪時表示，這一兩天會和廟方討論做出決...

空拍義竹玉米田WiFi碼如麥田圈 原來是田馥甄MV場景

國內硬質玉米最大產地嘉義縣義竹鄉，中平村有處玉米田，最近被允翔影像工作室負責人柯發壽用空拍機，發現「麥田圈」景象，圖案是...

超夢幻美景！仁義潭水庫平地如高山雲霧繚繞 讓人驚豔

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭，將附近...

高麗菜番茄過剩價跌 暖心里長過年不休息幫賣菜

天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜產地價，過年前產地價每斤跌破10元，連黑柿番茄及牛番茄也過剩，擅長臉書行銷...

只收12名嬰幼兒 嘉市東區公托家園20日報名

嘉義市府社會處日前宣布東區社區公共托育家園招生訊息，受到熱烈回響，公托除了收費平價外，還有優質設備、師資及溫馨的環境，此...

開工日黃偉哲宣布加強這些巿政工作 盼巿民「更滿意」

台南市政府今天舉行新春團拜，市長黃偉哲表示，新的一年期許市府同仁服務市民的態度、效率一定要好，並持續讓經濟、就業、建設等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。