開工日黃偉哲宣布加強這些巿政工作 盼巿民「更滿意」

台南市政府今天舉行新春團拜，市長黃偉哲表示，新的一年期許市府同仁服務市民的態度、效率一定要好，並持續讓經濟、就業、建設等各方面更佳，要讓民眾「更滿意」。被問及年後是否有第二波小內閣調動，黃偉哲回應「我沒聽說」，但常任文官會依實際業務來做調整。

黃偉哲今天率各局處首長在永華市政中心團拜，他表示，新的年度民眾對於市府有更高的要求，包含建設、經濟成長等。去年台南防疫成績做得很好，失業率全國最低，就業勞動參與率是全國最高，在治安、環保、交通方面也都能感受到市民對於市府的壓力與期待。

黃偉哲指，今年過年交通部分比起往年有些改善，治安方面則在昨天發生街頭砍殺，雖然犯罪發生不見得能百分之百預防，但犯罪偵防會全力要求來做。新的年度台南市在經濟發展、就業機會將持續更好，也希望市府員工提升態度和效率，畢竟服務好、態度卻不好，民眾仍會不滿意。