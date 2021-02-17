提升執勤效率 南市巡守大隊捐逾萬防疫勤務包

為保護警察、巡守員及義交防疫期間執勤安全，南市守望相助巡守大隊長宋俊明今天贈送1萬500份勤務包給巡守隊、義交與警察局，便於放置護目鏡、口罩、酒精噴霧等隨身防疫物品。

台南市長黃偉哲頒贈感謝狀肯定宋俊明熱心公益，期盼透過公私協力，有效防堵疫情及共同維護治安。黃偉哲說，自秋冬防疫專案啟動以來，強制要求進入八大類場所佩戴口罩，未依規定經勸導不聽者，依法開罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。市府團隊在防疫措施上會積極做到滴水不漏。

黃偉哲表示，防疫期間，警察、守望相助隊及義交持續維護社區治安，不因疫情嚴峻而退縮。感謝宋俊明為治安所做的貢獻與努力，勤務包方便執勤時放置防疫及勤務設備，讓執勤更有效率，只要大家共同合作抗疫，市府有信心能戰勝新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）

今天勤務包捐贈活動，包括台南市政府警察局長方仰寧，以及市議員沈家鳳、蔡育輝與受贈單位代表到場共同見證。