台南鹽水蜂炮辦不辦？黃偉哲：這兩天會和廟方敲定

部桃疫情危機趨緩，台南鹽水蜂炮會不會恢復舉辦，引發地方熱議，台南市長黃偉哲今天上午受訪時表示，這一兩天會和廟方討論做出決定，希望能兼顧防疫和地方民俗，得到一個讓大家都能接受的答案。

每年元宵節鹽水蜂炮，是轟動全台的重要觀光民俗活動，但今年1月因國內疫情嚴峻，黃偉哲在1月19日晚間宣布鹽水蜂炮等大型活動取消辦理，若疫情有所趨緩再行考量。

黃偉哲今說，現在部桃危機已經獲得紓緩，鹽水蜂炮再被拿出來考量，有些炮城已經做好了，無法放更久，造成的損失也要列入思考，所以必須再與鹽水武廟磋商，無論如何希望是能兼顧防疫和地方民俗，以及敬神禮佛的需求，看有沒有辦法得到一個大家都能接受的結果。

至於日前黃偉哲也宣布月津港燈節停辦，他今天表示，雖然不辦，但燈已經布置好了，變成一般平常的街道，持續發光發亮，就如去年國際蘭展也是放在各地遍地開花，營造頗好的效果，所以雖然燈節停辦，沒有開幕儀式及盛大人潮聚集，民眾還是可自由欣賞。