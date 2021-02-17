快訊

羽球／戴資穎稱霸150周球后 「小戴障礙」再堆高

熱低壓形成！ 氣象局：明天有機會成今年首颱杜鵑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年「全嘉塞爆」 愛嘉義APP春節使用人數也暴增

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增，查找YouBike人數也增加。圖／嘉市府提供
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增，查找YouBike人數也增加。圖／嘉市府提供

嘉義市春節期間吸引大批人潮，被網友譽為「全嘉塞爆中」，市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數也暴增，光是下載次數就比年前增加87%，開啟次數增加56%，成長最多前三名的項目分別是垃圾車資訊、停車位即時資訊和YouBike站點地圖，市府智慧科技處指出，功能整合到民生所需，未來研擬增加圖書館借閱功能，讓吃喝玩樂都能掌握在手。

智慧科技處建置的愛嘉義APP，除了有「公車即時動態」，一秒就知公車已到哪個站，若要查詢YouBike站點、可供租借的數量等，點選「嘉義市YouBike站點地圖」就知，以及每天都可以查詢的垃圾車即時動態、停車位等，還有市政訊息、安全防災、生活資訊、休閒娛樂等數十項便利服務。

智慧科技處長郭軒志分析，過年期間下載次數會大幅成長，主要是旅外嘉義人返鄉生活，市政服務的整合成為在嘉義最好用的平台，讓下載次數每天平均都百人成長；而第一名使用次數是垃圾車，因為許多人過年期間會累積垃圾，因此自然使用量最高，使用次數成長74%。

郭軒志說，旅外嘉義人大多有交通工具，因此第二名的便是停車位資訊，可以即時查詢，不用擔心盲目找車位，成長52%；第三名是YouBike，推測青壯人口都有使用手機，返鄉體驗新建置的YouBike，也躍升為第三名，成長45％。

此外防疫仍然不能鬆懈，所以哪裡有藥局可以買口罩，也是APP首頁重要資訊，還有春節特刊、萊豬萊牛議題專區等，目的就是讓用戶快速、準確地獲取資訊。

休閒娛樂則提供嘉義好旅行、嘉義百大品牌與嘉藝事月刊等藝文資訊，環境保護類則提供嘉義市公廁位置、免費電動機車充電站點，體貼又方便。無論是iOS或Android 系統皆可在下載「愛嘉義」APP。

嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增，停車場資訊使用率是第二名。圖／嘉市府提供
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增，停車場資訊使用率是第二名。圖／嘉市府提供
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增。圖／嘉市府提供
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增。圖／嘉市府提供
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增。圖／嘉市府提供
嘉義市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數暴增。圖／嘉市府提供

嘉義 YouBike 垃圾車

延伸閱讀

嘉義財神廟過年收進千萬元 鈔票現金寄派出所請警戒護

春節忙翻天沒空歲修…台積趕工拚產能 千人部隊支援南科廠

影／嘉義返鄉人潮 台鐵高鐵大不同！

台中彩券行剛開5.3億大樂透頭獎 不到一周再開百萬紅包

相關新聞

台南鹽水蜂炮辦不辦？黃偉哲：這兩天會和廟方敲定

部桃疫情危機趨緩，台南鹽水蜂炮會不會恢復舉辦，引發地方熱議，台南市長黃偉哲今天上午受訪時表示，這一兩天會和廟方討論做出決...

空拍義竹玉米田WiFi碼如麥田圈 原來是田馥甄MV場景

國內硬質玉米最大產地嘉義縣義竹鄉，中平村有處玉米田，最近被允翔影像工作室負責人柯發壽用空拍機，發現「麥田圈」景象，圖案是...

超夢幻美景！仁義潭水庫平地如高山雲霧繚繞 讓人驚豔

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭，將附近...

高麗菜番茄過剩價跌 暖心里長過年不休息幫賣菜

天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜產地價，過年前產地價每斤跌破10元，連黑柿番茄及牛番茄也過剩，擅長臉書行銷...

過年「全嘉塞爆」 愛嘉義APP春節使用人數也暴增

嘉義市春節期間吸引大批人潮，被網友譽為「全嘉塞爆中」，市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數也暴增，光是下載次數就...

延後開學校園防疫大作戰 翁章梁視察水上國小防疫

因應新冠肺炎疫情，國中小學延後開學4天，今天年假結束上班，嘉義縣取消新春團拜，縣長翁章梁上午由教育處代理處長李美華、環保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。