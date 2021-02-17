過年「全嘉塞爆」 愛嘉義APP春節使用人數也暴增

嘉義市春節期間吸引大批人潮，被網友譽為「全嘉塞爆中」，市府推出的「愛嘉義」APP在春節期間使用人數也暴增，光是下載次數就比年前增加87%，開啟次數增加56%，成長最多前三名的項目分別是垃圾車資訊、停車位即時資訊和YouBike站點地圖，市府智慧科技處指出，功能整合到民生所需，未來研擬增加圖書館借閱功能，讓吃喝玩樂都能掌握在手。

智慧科技處建置的愛嘉義APP，除了有「公車即時動態」，一秒就知公車已到哪個站，若要查詢YouBike站點、可供租借的數量等，點選「嘉義市YouBike站點地圖」就知，以及每天都可以查詢的垃圾車即時動態、停車位等，還有市政訊息、安全防災、生活資訊、休閒娛樂等數十項便利服務。

智慧科技處長郭軒志分析，過年期間下載次數會大幅成長，主要是旅外嘉義人返鄉生活，市政服務的整合成為在嘉義最好用的平台，讓下載次數每天平均都百人成長；而第一名使用次數是垃圾車，因為許多人過年期間會累積垃圾，因此自然使用量最高，使用次數成長74%。

郭軒志說，旅外嘉義人大多有交通工具，因此第二名的便是停車位資訊，可以即時查詢，不用擔心盲目找車位，成長52%；第三名是YouBike，推測青壯人口都有使用手機，返鄉體驗新建置的YouBike，也躍升為第三名，成長45％。

此外防疫仍然不能鬆懈，所以哪裡有藥局可以買口罩，也是APP首頁重要資訊，還有春節特刊、萊豬萊牛議題專區等，目的就是讓用戶快速、準確地獲取資訊。