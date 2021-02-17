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延後開學校園防疫大作戰 翁章梁視察水上國小防疫

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣水上國小開學前防疫及環境消毒準備情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上國小開學前防疫及環境消毒準備情形。記者魯永明／攝影

因應新冠肺炎疫情，國中小學延後開學4天，今天年假結束上班，嘉義縣取消新春團拜，縣長翁章梁上午由教育處代理處長李美華、環保局等相關單位主管陪同，到水上國小視察開學前防疫及環境消毒準備情形，檢視口罩、消毒水、酒精、耳溫槍等防疫物資是否充足，以及因應疫情SOP處置流程，對防疫整備工作，感到滿意。

翁章梁指示環保局及鄉鎮市公所清潔隊，負責校園公共區域環境消毒，要求學校落實上課空間及交通車清潔消毒，防疫籌備工作今天啟動，務必在20日前完成，17日至21日校園不開放，消毒期間開放校園，應落實實聯制及體溫量測。

翁章梁進入班級教室與午餐廚房，視察消毒工作，感謝老師與廚工開學前放棄休假，到校為孩子做好防疫準備，與戶外消毒的環保局人員致意，他強調，台灣成功防疫，對下一代很重要，因為對小朋友，正確防疫觀念是公民防疫教育，防疫就是教育，這是邁向先進國家很重要的知識。

翁章梁感謝鄉親配合防疫，過年期間他到公共場所走動，發現大家幾乎都戴口罩，台灣防疫成功絕非偶然，是正確指導和鄉親配合，才能防堵病毒入侵。

水上國小校長方正一感謝縣長到校加油打氣，他指出，延後開學4天，不是放假，是讓學校有充分時間做好萬全準備，讓學生安心上學，讓家長放心。李美華呼籲家長和老師督促學生在家，做好自主衛生管理，主動及隨時關心學生健康狀況，防疫務必做到滴水不漏，絲毫不能鬆懈。

嘉義縣長翁章梁（左）上午由教育處代理處長李美華、環保局等相關單位主管陪同，到水上國小視察開學前防疫及環境消毒準備情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（左）上午由教育處代理處長李美華、環保局等相關單位主管陪同，到水上國小視察開學前防疫及環境消毒準備情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）上午由教育處代理處長李美華、環保局等相關單位主管陪同，到水上國小視察開學前防疫及環境消毒準備情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）上午由教育處代理處長李美華、環保局等相關單位主管陪同，到水上國小視察開學前防疫及環境消毒準備情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上國小開學前防疫及廚房消毒準備情形。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上國小開學前防疫及廚房消毒準備情形。記者魯永明／攝影

翁章梁 疫情

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