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安平區政藝廊今「璀璨安平」展 呈現畫家心靈悸動

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
退休老師林秋宏（右一）今起在台南市安平區政藝廊推出「璀璨安平寫生個展」。記者鄭惠仁／攝影
退休老師林秋宏（右一）今起在台南市安平區政藝廊推出「璀璨安平寫生個展」。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平區政藝廊今推出「林秋宏-璀璨安平寫生個展」，退休老師林秋宏將古蹟、溪流、海洋、漁光島彩繪成作品，樸實中見真情，除畫出對安平的喜愛，也讓欣賞者有更豐富的想像空間。

林秋宏為台南市美術學會、藝術家協會、青溪新文藝學會等會員，曾入選公教美展、庶民美學獎，並參與南商藝廊、成大醫院藝廊及各畫會聯展。她說，自小喜歡塗塗畫畫，一直想把美麗的景物記在畫紙上，只是礙於求學及工作忙碌無法圓夢，如今退休，得以專心投入繪畫世界。

林老師生長在漁村，喜愛遠眺波濤洶湧浪花帶來的心靈悸動，安平的億載城光、古堡之隅、漁光煙火、港邊船埠都成了她畫筆紀錄的點點滴滴，首次於安平區政藝廊展出，也特別精挑以安平為題材的寫生作品。

展出的作品是林秋宏旅行的觀察與體驗，也是崇尚「師法自然」所賜予生命的喜悅、活力與悸動。她期盼透過畫作讓更多人欣賞大自然藝術之美、增添生活美感，也療癒身心靈，提升對生命的創新、態度與價值觀。展期至4月底。

成大醫院

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