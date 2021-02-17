空拍義竹玉米田WiFi碼如麥田圈 原來是田馥甄MV場景

國內硬質玉米最大產地嘉義縣義竹鄉，中平村有處玉米田，最近被允翔影像工作室負責人柯發壽用空拍機，發現「麥田圈」景象，圖案是WiFi符碼標誌，引發網友熱議，經查，原來是御良田玉米生產合作社的玉米田，提供歌手田馥甄最新的MV「田Crop Circles」場景。

御良田玉米生產合作社理事長謝勝騏說，田馥甄經紀公司去年12月找他接洽，簽保密條款，利用1公頃玉米田，規畫設計成50公尺的WiFi符碼標誌，只有從空中才看得到，玉米田1個月後收成，符碼標誌將消失，田馥甄新歌發表後就無保密。

謝勝騏表示，過去電影「健忘村」也曾拍攝玉米田，在玉米田規畫設計WiFi符碼標誌，還是頭一次，設計種植不難，這處WiFi符碼標誌玉米田不開放參觀。

柯發壽是知名空拍攝影師，英國國家廣播公司BBC曾與他合作拍攝台灣旅遊節目，過年前，嘉縣首座景觀斜張橋蒜頭大橋通車前夕，柯發壽就出發空拍機拍攝大橋壯觀宏偉夜景。