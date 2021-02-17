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超夢幻美景！仁義潭水庫平地如高山雲霧繚繞 讓人驚豔

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭，將附近一棟19層的大樓烘托得像在仙境。圖／曾國根提供
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭，將附近一棟19層的大樓烘托得像在仙境。圖／曾國根提供

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭，將附近一棟19層的大樓烘托得像在仙境，他說，常發生在冬春交會的季節性平流霧，讓平地有如高山般的雲霧景緻，讓人嘖嘖稱奇。

曾國根拍攝的照片，乍看像雲霧繚繞的潑墨山水畫作，19層樓高的大樓，聳立在雲霧間，有網友形容像夢幻仙境、有人形容像空中城堡，陽光露臉後，為大地上色，又呈現另一種景緻。這是大年初四清晨，嘉義縣番路鄉仁義潭畔的夢幻美景。

曾國根常在阿里山公路上，拍攝秋冬專屬的特殊景觀美景「頂石棹琉璃光」，貼臉書與臉友分享，15日大年初四清晨，他拍攝到仁義潭雲霧繚繞奇幻美景，感到興奮，他說，冬春交會的季節性平流霧，讓平地有如高山般的雲霧景緻，讓人嘖嘖稱奇。

嘉義氣象站說，霧可依形成原因分為平流霧、輻射霧、上坡霧、蒸氣霧、鋒面霧等類型。輻射霧、平流霧是台灣平地及金、馬地區最常出現的霧，好發於冬春時節。平流霧是暖濕空氣，流經寒冷海面或地面之際，空氣中水氣因氣溫下降達到飽和凝結形成，只要暖濕空氣持續移入或其接觸到的海面或地面溫度回升慢，霧便會籠罩該區域一段時間不散去。

嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭。圖／曾國根提供
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭。圖／曾國根提供
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭。圖／曾國根提供
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭。圖／曾國根提供
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭。圖／曾國根提供
嘉義縣番路鄉仁義潭水庫，變成雲霧繚繞夢幻仙境！攝影達人曾國根大年初四清晨，在雲層比較低情形下，拍攝到雲霧圍繞仁義潭。圖／曾國根提供

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