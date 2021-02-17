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高麗菜番茄過剩價跌 暖心里長過年不休息幫賣菜

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，臉友捧場。圖／楊石旭提供
天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，臉友捧場。圖／楊石旭提供

天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜產地價，過年前產地價每斤跌破10元，連黑柿番茄及牛番茄也過剩，擅長臉書行銷做愛心的嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，臉友捧場，銷售數百箱，讓菜農好過年。

連續多年幫菜農直銷的楊石旭觀察，今年碰上疫情消費減少，又豐產，蔬菜產銷失衡比過去嚴重，高麗菜、黑柿番茄等過年期間豐產，銷量大的北市、新北市果菜市場過年休市，蔬菜成熟，不採收天熱會過熟爛掉，但菜農採收無處賣，他用臉書直播行銷，過年不休息，臉友捧場，幫菜農賣光光。

楊石旭說，高麗菜每顆平均5斤，3顆只賣百元，黑柿番茄每箱12斤也只賣百元，過年賣數百箱，讓菜農度過難關，尋求他協助行銷的菜農，除在地朴子市，還有鄰近太保市農民，年假結束，果菜市場恢復交易，需求量大，菜價回穩。

菜農感謝「石頭里長」伸援手，由於朴子市有三個果菜市場，市場年節休市，楊石旭在住家兼服務處的蔬菜直銷站，過年不休息，被地方人士稱為「朴子第四市場」。

冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜、包心白菜，春節前量多價跌，，產量增加，農委會取消耕鋤及登記保障收入措施，農糧署監控未啟動調節，認為春節前搶收，預期心理造成市場量多價跌，示警高麗菜超產。崙陽合作農場理事主席蘇錦煌說，穩定菜價恢復耕鋤最有效，但嘉大農業推廣系教授盧永

祥反對用納稅人的錢再耕鋤補貼，主張回歸市場機制，他認為，農民要有風險觀念。

天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，讓菜農好過年。圖／楊石旭提供
天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，讓菜農好過年。圖／楊石旭提供
天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，幫菜農賣菜。圖／楊石旭提供
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天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，臉友捧場。圖／楊石旭提供
天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，臉友捧場。圖／楊石旭提供
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天氣回暖，冬季大宗蔬菜高麗菜、花椰菜和包心白菜過剩，連黑柿番茄也過剩，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭，過年不休息，照常幫菜農賣菜，臉友捧場，銷售數百箱，讓菜農好過年。圖／楊石旭提供

高麗菜 朴子

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