影／嘉義返鄉人潮 台鐵高鐵大不同！

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
大年初五全天高鐵嘉義站疏運狀況正常，秩序良好。記者莊祖銘／翻攝
大年初五全天高鐵嘉義站疏運狀況正常，秩序良好。記者莊祖銘／翻攝

大年初六是開工第一天，許多民眾大年初五下午或晚上便提前返鄉，往年總是擠爆高鐵台鐵站，但今年高鐵和台鐵分別取消和限制自由座人數，讓人潮大幅舒緩，高鐵嘉義站巔峰人口集中在大年初二，專家分析，這跟民眾選擇當天往返回娘家有很大關係。

大年初五全天高鐵嘉義站疏運狀況正常，秩序良好，民眾多選擇初三、初四提早返回工作崗位，再加上全車採對號座，民眾早就買好票，時間一到就上車，與往年人潮擁擠程度大相逕庭。

據了解，嘉義高鐵站人潮最多為大年初二，約3萬人次，專員許明燕分析，主因是回娘家人潮大多選擇當天往返，其次是大年初三，民眾怕初五連假最後一天買不到票，便擇該日提前返回工作崗位。

除夕當天反倒沒有預期般湧現人潮，民眾多怕買不到車票，請假提前返鄉，但仍有約兩萬人次。

另，台鐵民雄站為三等車站，是嘉義縣內進出人量最多的一站，但站長李政君分析今年過年進出人流和平日相比並無相對增加，高峰粗估集中在初五。

李政君分析這跟學生開學時間延後有關，另外台鐵年前宣布自強號限制站票每列最多賣120張，每節車廂最多站立15位，也大量紓解人潮。

民雄站單日平均90幾趟班次，其中自強號南下北上各一班，莒光號平日南下北上各4班，禮拜天北上加開1班，李政君說，今年春節搭車人數主要以北上車次為主。

不同於高鐵嘉義站初二人潮爆滿，台鐵民雄站今年以以大年初五搭車人數最多，其次為初四、初三。

大年初五全天高鐵嘉義站疏運狀況正常，秩序良好。記者莊祖銘／翻攝
大年初五全天高鐵嘉義站疏運狀況正常，秩序良好。記者莊祖銘／翻攝
台鐵民雄站春節期間人潮主要集中在大年初五，巔峰並不明顯，站長李政君分析這跟學生開學時間延後有關。記者莊祖銘／攝影
台鐵民雄站春節期間人潮主要集中在大年初五，巔峰並不明顯，站長李政君分析這跟學生開學時間延後有關。記者莊祖銘／攝影
台鐵民雄站春節期間人潮主要集中在大年初五，巔峰並不明顯，站長李政君分析這跟學生開學時間延後有關。記者莊祖銘／攝影
台鐵民雄站春節期間人潮主要集中在大年初五，巔峰並不明顯，站長李政君分析這跟學生開學時間延後有關。記者莊祖銘／攝影
大年初五全天高鐵嘉義站疏運狀況正常，秩序良好。記者莊祖銘／翻攝
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高鐵 嘉義 台鐵

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