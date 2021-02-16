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落實防疫迎開學 嘉義縣明起各級學校室內外大消毒

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣環保局明天起將針對校園室內外環境消毒。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣環保局明天起將針對校園室內外環境消毒。圖／嘉義縣環保局提供

嘉義縣各級學校下周22號開學，為防堵疫情，確保師生在安全無虞環境下上課，環保局明起針對轄內公私立高中職以下共147所學校周邊室內外環境消毒，預計21日開學前完成。

嘉義縣教育局配合環保局，針對轄內公私立高中職以下包含公私立幼兒所，共計147所教育單位，進行室內外消毒。

消毒工作預計明天上午開始，室內如課桌椅的部分，由老師帶學生，用酒精擦拭課桌椅，室外則由各鄉公所清潔隊以次氯酸鈉噴灑協助清潔。

室外清潔重點含各校門口、家長接送區、周邊公共環境及寒假期間開放民眾使用的公共空間與設施，如校內遊具、洗手台、廁所等，預計20日前完成作業。

嘉義縣環保局長張根穆表示，原本預計這兩天開始校園消毒，但清潔隊員初四、初五忙著收垃圾，恐人力配置不足，幸教育部延後開學，讓清潔隊有充分休息和緩衝時間。

嘉義縣環保局明天起將針對校園室內外環境消毒。圖／嘉義縣環保局提供
嘉義縣環保局明天起將針對校園室內外環境消毒。圖／嘉義縣環保局提供

嘉義 教育部

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