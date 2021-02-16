雲林各校明起開始消毒 有學校到開學前禁止入校

下周即將開學，為落實防疫，雲林縣各校明天起開始展開校園消毒，有學校也請各國中小的班級老師先行回校，對教室與課桌椅進行消毒，校園公共空間則委由鄉鎮公所協助消毒，預計本月21日開學前完成消毒，有的學校慎重見，消毒後實施門禁管理，以保學生健康。

雲林縣教育副處長林慧蓉指出，已請各校召開防疫會議，擬訂各種防疫因應措施，包括校園或教室的消毒，以及若有發燒或呼吸道疫病的學生，也會事先通知家長最好暫時在家休養。

至於口罩早在寒假前已發配給各校，將在開學後再逐一發給學生，教育處長邱孝文指出，縣府採購460萬片防疫抗揚塵口罩，除各幼兒園、國中小學，發放對象也擴及全縣公私立高中職的學生和教職，各校也從明天起開始進行消毒，消毒期間校園暫不對外開放，開學後學校也實施體溫檢測及實聯制，確保校園防疫安全。