快訊

澳網／外媒好奇為何穿雜牌搭配無贊助？謝淑薇：在台沒人經紀

傳洪秀柱有意回鍋再戰國民黨主席？洪辦回應了

雲林各校明起開始消毒 有學校到開學前禁止入校

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林各校明起開始實施校園消毒，縣府並發配460萬片口罩給包括公私立高中職的各級學校學生和教職員使用，落實防疫。圖／雲林縣府提供
雲林各校明起開始實施校園消毒，縣府並發配460萬片口罩給包括公私立高中職的各級學校學生和教職員使用，落實防疫。圖／雲林縣府提供

下周即將開學，為落實防疫，雲林縣各校明天起開始展開校園消毒，有學校也請各國中小的班級老師先行回校，對教室與課桌椅進行消毒，校園公共空間則委由鄉鎮公所協助消毒，預計本月21日開學前完成消毒，有的學校慎重見，消毒後實施門禁管理，以保學生健康。

雲林縣教育副處長林慧蓉指出，已請各校召開防疫會議，擬訂各種防疫因應措施，包括校園或教室的消毒，以及若有發燒或呼吸道疫病的學生，也會事先通知家長最好暫時在家休養。

至於口罩早在寒假前已發配給各校，將在開學後再逐一發給學生，教育處長邱孝文指出，縣府採購460萬片防疫抗揚塵口罩，除各幼兒園、國中小學，發放對象也擴及全縣公私立高中職的學生和教職，各校也從明天起開始進行消毒，消毒期間校園暫不對外開放，開學後學校也實施體溫檢測及實聯制，確保校園防疫安全。

學生人數較多的北港鎮北辰國小等學校，將於開學前三天請各班級導師返校對課桌椅、教具用漂白水或酒精進行擦拭，校園則委託各鄉鎮公所清潔隊協助消毒，在完成消毒後校園則暫時不對外開放。

雲林各校明起開始實施校園消毒，縣府並發配460萬片口罩給包括公私立高中職的各級學校學生和教職員使用，落實防疫。圖／雲林縣府提供
雲林各校明起開始實施校園消毒，縣府並發配460萬片口罩給包括公私立高中職的各級學校學生和教職員使用，落實防疫。圖／雲林縣府提供

幼兒園 寒假

相關新聞

台南鹿耳門天后宮跋四季籤 夏轉好、冬難和諧

台南市鹿耳門天后宮今天舉辦「跋四季籤」活動，廟方表示，整體籤運屬中平籤，不算好也不算壞。籤詩內容顯示，今年運勢春有變化需...

千人向財神借600元發財金 隔年「加倍奉還」千萬助弱勢

過年期間許多民眾到嘉義市文財殿求借發財金，信徒須連擲筊得2聖杯，代表財神爺同意才能借出，昨天初四超過2000人到文財殿擲...

新式統一證號拿到手 越南新住民：上網購物零距離

「新式統一證號，讓我從此訂票輕鬆，上網購物零距離囉！」來自越南的阮氏清水雀躍的秀出手中居留證，直呼有了新式外籍人士統一證...

感念六房媽佑兒安度疫情 退休鐵警第5年送金幣錢母還願

鐵路警察局雲林縣斗六派出退休所長林啟信，感念六房媽祖長年保祐，不僅讓他守護鐵路平安，更保祐他奇蹟安度危難並救人，同時赴美...

嘉市清潔隊員春節只休1天 全嘉消毒守護健康

春節期間，嘉義市滿滿的走春人潮，嘉義市環保局春節期間一早就到各景點消毒，今起也前往各級學校消毒，為開學做準備，清潔隊員幾...

影／台南春節旅館住房率冠全台 黃偉哲高鐵站開心發福袋

台南市長黃偉哲上午到高鐵台南站分發平安符福袋。他表示台南市春節期間交通路況大致順暢、民眾也都很配合防疫，尤其台南市住房率平均超過九成，是全台狀況最好的「之一」，黃偉哲相當開心、連說了兩次「之一」，因為「要謙虛一點」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。