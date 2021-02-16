雲林各校明起開始消毒 有學校到開學前禁止入校
下周即將開學，為落實防疫，雲林縣各校明天起開始展開校園消毒，有學校也請各國中小的班級老師先行回校，對教室與課桌椅進行消毒，校園公共空間則委由鄉鎮公所協助消毒，預計本月21日開學前完成消毒，有的學校慎重見，消毒後實施門禁管理，以保學生健康。
雲林縣教育副處長林慧蓉指出，已請各校召開防疫會議，擬訂各種防疫因應措施，包括校園或教室的消毒，以及若有發燒或呼吸道疫病的學生，也會事先通知家長最好暫時在家休養。
至於口罩早在寒假前已發配給各校，將在開學後再逐一發給學生，教育處長邱孝文指出，縣府採購460萬片防疫抗揚塵口罩，除各幼兒園、國中小學，發放對象也擴及全縣公私立高中職的學生和教職，各校也從明天起開始進行消毒，消毒期間校園暫不對外開放，開學後學校也實施體溫檢測及實聯制，確保校園防疫安全。
學生人數較多的北港鎮北辰國小等學校，將於開學前三天請各班級導師返校對課桌椅、教具用漂白水或酒精進行擦拭，校園則委託各鄉鎮公所清潔隊協助消毒，在完成消毒後校園則暫時不對外開放。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言