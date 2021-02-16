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台南鹿耳門天后宮跋四季籤 夏轉好、冬難和諧

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市鹿耳門天后宮今天跋四季籤，過程順利。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門天后宮今天跋四季籤，過程順利。記者鄭惠仁／攝影

台南市鹿耳門天后宮今天舉辦「跋四季籤」活動，廟方表示，整體籤運屬中平籤，不算好也不算壞。籤詩內容顯示，今年運勢春有變化需等待，夏轉好，秋順勢，冬則難和諧。

鹿耳門天后宮每年初五跋四季籤以預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢。籤詩內容如下：

春 ─ 丁酉第23籤，屬火利在夏天宜南方；周玉姐可遇陳春生：「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。」

夏─丁亥第24籤，屬土利在四季四方皆宜；秦叔寶救李淵：「月初光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」

秋─戊寅第26籤，屬土利在四季宜四方；范丹洗浴遇賢妻：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」

冬─甲戌第6籤，屬火利在夏天宜南方，老鼠精亂宋朝：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」

廟方表示，今年所跋的四季籤屬中平籤。籤詩內容顯示，春有變化需等待，夏會轉好，有苦盡甘來的趨勢；秋承夏的局勢，有順勢局面，冬卻會變成難和諧。廟方說，跋公籤，信或不信，自在人心，可當民眾行事的參考，也可供當政者參考。

今天的活動由福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥、一德金屬總經理沈木林、力伽實業董事長郭海濱、南智捷汽車總經理馬忠榮，分別擔任春、夏、秋、冬四籤跋杯司禮官，必須連擲3筊杯才能定籤，但過程順利，共花了45分鐘完成。

台南市鹿耳門天后宮今天跋四季籤，籤運屬中平籤。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門天后宮今天跋四季籤，籤運屬中平籤。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門天后宮今天跋四季籤，預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢。記者鄭惠仁／攝影
台南市鹿耳門天后宮今天跋四季籤，預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢。記者鄭惠仁／攝影

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