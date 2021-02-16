台南鹿耳門天后宮跋四季籤 夏轉好、冬難和諧

台南市鹿耳門天后宮今天舉辦「跋四季籤」活動，廟方表示，整體籤運屬中平籤，不算好也不算壞。籤詩內容顯示，今年運勢春有變化需等待，夏轉好，秋順勢，冬則難和諧。

鹿耳門天后宮每年初五跋四季籤以預測國家、社會今年四季時序的運轉時勢。籤詩內容如下：

春 ─ 丁酉第23籤，屬火利在夏天宜南方；周玉姐可遇陳春生：「欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。」 夏─丁亥第24籤，屬土利在四季四方皆宜；秦叔寶救李淵：「月初光輝四海明，前途祿位見太平；浮雲掃退終無事，可保禍患不臨身。」 秋─戊寅第26籤，屬土利在四季宜四方；范丹洗浴遇賢妻：「選出牡丹第一枝，勸君折取莫遲疑；世間若問相知處，萬事逢春正及時。」 冬─甲戌第6籤，屬火利在夏天宜南方，老鼠精亂宋朝：「風雲致雨落洋洋，天災時氣必有傷；命內此事難和合，更逢一足出外鄉。」

廟方表示，今年所跋的四季籤屬中平籤。籤詩內容顯示，春有變化需等待，夏會轉好，有苦盡甘來的趨勢；秋承夏的局勢，有順勢局面，冬卻會變成難和諧。廟方說，跋公籤，信或不信，自在人心，可當民眾行事的參考，也可供當政者參考。