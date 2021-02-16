千人向財神借600元發財金 隔年「加倍奉還」千萬助弱勢

過年期間許多民眾到嘉義市文財殿求借發財金，信徒須連擲筊得2聖杯，代表財神爺同意才能借出，昨天初四超過2000人到文財殿擲茭，1020人借得發財金；廟方表示，信眾借600元發財金，隔年還願多會「加倍奉還」，廟方也以此捐助弱勢營養午餐、喪葬補助等，每年超過千萬元。

嘉義市文財殿過年期間湧入大批信眾祈福求財，廟方今年為防疫，除夕夜搶頭香活動取消，自由參拜入內必須配戴口罩、測量體溫並消毒，體溫超過37.5度禁止入內參拜，另春節初一到初五提供借發財金服務，殿內外信眾大排長龍、依序擲筊，連擲2個聖杯可向廟方借600元發財金。

文財殿總幹事林天河表示，信眾只要連擲2聖杯，可借600元發財金，出借發財金須在1年內償還，600元要活用，可混入日常金錢使用或生意收支，許多信眾都會加倍奉還，雖然仍有超過400萬發財金尚未歸還，但相信信眾只是暫時借去用。

他說，年初四求發財金的人最多，昨天就有超過2000人到廟裡擲茭，僅1020人獲財神同意，許多人擲筊多次就是借不到；另文財殿今年還特製1錢「純金琉璃項鍊」，財神爺只同意製作520組，每組成本就近9000元，信徒必須擲茭2聖杯通過才可購買。

林天河說，過去曾有信眾借600元發財金後，隔年拿6萬6000元還願，近年還願金多是1200元到3600元，廟方也活用信徒還願金、香油錢奉獻，每年捐助營養午餐超過400萬元，喪葬補助、冬令救濟近880萬元。