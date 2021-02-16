空氣品質預報敵不過老天 台南午後一片黃

春節假期的空氣品質是民眾出遊會關心的問題，環保署預報今天16日雲嘉南空氣品質可能出現紅害，不過，今天上午最嚴重的僅呈現橘色，午後多數測站都為空氣品質普通的黃色，台南則是一片黃，可安心走春。

環保署預報，依監測資料及氣象局16日10時氣象資料顯示，16日東北季風減弱，環境風場轉為偏東風，西半部地區位在背風側，擴散條件較差；清晨易有霧影響能見度，雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。

不過，今天凌晨到上午，僅有部分出現橘色，其他為黃色，過了中午，顯示黃色等級的區域居多；到了下午1點，台南各測站都呈現黃色，連假最後一天，民眾更可安心踏青、逛街。環保署預報，17日至19日台南都是橘色等級，對敏感族群不健康。