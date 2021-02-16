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新式統一證號拿到手 越南新住民：上網購物零距離

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
移民署經多次跨機關及單位協調，外籍人士新式統號比照國人身分證編碼方式，改為1碼英文+9碼數字，更符合其生活上的需求。記者邵心杰／翻攝
移民署經多次跨機關及單位協調，外籍人士新式統號比照國人身分證編碼方式，改為1碼英文+9碼數字，更符合其生活上的需求。記者邵心杰／翻攝

「新式統一證號，讓我從此訂票輕鬆，上網購物零距離囉！」來自越南的阮氏清水雀躍的秀出手中居留證，直呼有了新式外籍人士統一證號超方便。移民署南區事務大隊台南市第一服務站自元月起開始換發，主任林志鴻表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，舊式統一證號預計在120年1月1日後全面停用。

現行外籍人口統一證號編碼方式為2碼英文+8碼數字，因與部分網站不相容，讓在台灣生活的外籍人士反應透過網路進行醫療掛號、訂票及網路購物等不便。經多次跨機關及單位協調，新式統號比照國人身分證編碼方式，改為1碼英文+9碼數字，並加上性別碼、區域碼、檢查碼等功能，更符合其需求。

主任林志鴻說，新式統一證號實施後，不但能提升生活便利性、深化在地認同及歸屬感，也能增加優秀人才留台的意願。「謝謝台灣政府傾聽我們的心聲」越南新住民阮氏清水說，尤其換新證件還不用收費，真是太棒了。

林志鴻表示，新式外來人口統一證號採取「併同汰換機制」，舊式統一證號預計在2031年1月1日後全面停用，外籍人士可於辦理居留證延期、資料異動及補發時一併更新，尚未換新的證號，仍有10年有效的過渡期限。如有相關疑問，可透過外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111或台南市第一服務站06-2937641洽詢。

新式外來人口統一證號專案自1月2日起正式上路，台南市第一服務站特別辦理宣導課程，為降低疫情期間群聚感染風險，現場同時啟用線上直播，並透過新住民團體同步宣傳。

越南新住民阮氏清水雀躍的秀出手中居留證，直呼有了新式外籍人士統一證號超方便。記者邵心杰／翻攝
越南新住民阮氏清水雀躍的秀出手中居留證，直呼有了新式外籍人士統一證號超方便。記者邵心杰／翻攝

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