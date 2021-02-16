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感念六房媽佑兒安度疫情 退休鐵警第5年送金幣錢母還願

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
感念受六房媽祖庇祐，鐵警安全退休且還救人，兒子也在敦睦鑑隊平安，前鐵警所長林啟信（前排左2）送六房媽開運錢母還願。記者蔡維斌／攝影
感念受六房媽祖庇祐，鐵警安全退休且還救人，兒子也在敦睦鑑隊平安，前鐵警所長林啟信（前排左2）送六房媽開運錢母還願。記者蔡維斌／攝影

鐵路警察局雲林縣斗六派出退休所長林啟信，感念六房媽祖長年保祐，不僅讓他守護鐵路平安，更保祐他奇蹟安度危難並救人，同時赴美就讀軍校的兒子去年也在敦睦鑑隊安度疫情，因此連續5年初五在六房媽祖紅壇發送開運金錢母還願，吸引大批民眾領取。

林啟信是雲林斗南人，從小就是六房媽的虔誠信徒，4年多前調回斗六車站斗六派出所擔任所長，讀軍校的兒子表現優異，獲選到美國維吉尼亞軍校深造，順利完成學業返國服役。

林啟信表示，民國80幾年間，他在外地鐵路派出所服務時，曾遇到兩件神奇事蹟，一件是當年他在月台維護安全時，一多車出軌，鐵路碎石四處飛散，派出所的門窗玻璃都被擊破，他竟安然無事，連自己都感到媽祖保祐，另一件是一列自強號進站，一名老翁來不及走離鐵軌，在瞬間不到幾秒，他撲向老翁，救回老翁一命，他也感到是媽祖給他救人的力量。

去年才屆齡退休的林啟信說，5年前讀軍校的兒子因成績優異，被國家選上赴美國維吉尼亞軍校深造，孩子赴美前他祈禱保祐順利平安完成學業，當年一年一庄擲筊選爐主輪流供奉的六房媽祖，剛好也選中他家鄉的庄頭供奉，於是就開始打造開運金幣還願，5年共送出8千個開運金幣。

林啟信每年送金幣都不忘宣導平交道安全，他說，去年疫情大爆發，兒子服務於敦睦鑑隊，也幸運平安，所以他今年再打造1000個開運金幣發送。

每年都來領錢母的陳先生說，林所長的虔誠，受六房媽祖庇祐得以一家平順，製作錢母還願感恩，是很好的事，所以他每年都來分享所長發送錢母還願的喜樂，也沾沾喜運。

林啟信贈送的六房媽開運錢母。記者蔡維斌／攝影
林啟信贈送的六房媽開運錢母。記者蔡維斌／攝影
鐵警所長林啟信（右）還願不忘宣導交通安全。記者蔡維斌／攝影
鐵警所長林啟信（右）還願不忘宣導交通安全。記者蔡維斌／攝影
前鐵警所長林啟信（左）送六房媽開運錢母還願。記者蔡維斌／攝影
前鐵警所長林啟信（左）送六房媽開運錢母還願。記者蔡維斌／攝影

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