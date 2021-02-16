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連假最後一天 台鐵台南站估下午出現人潮

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台鐵台南站今天搭車人潮少，但搭車來台南人潮仍多。記者鄭惠仁／攝影
台鐵台南站今天搭車人潮少，但搭車來台南人潮仍多。記者鄭惠仁／攝影

今天是春節連假最後一天，但台南火車站及轉運站上午都未見人潮，台鐵台南站長林煥堂表示，前天大年初三人潮最多，可能是許多民眾都提早返回工作地，但今天下午人潮會較多。倒是昨晚高速公路台南出現大車潮，塞爆國道3號新化休息站。

台南市政府今天上午分別到台鐵台南站、台南轉運站發送平安福袋及防疫須知，除了祝大家春節快樂，也提醒旅客戴口罩及相關防疫規定，市長黃偉哲也在上午到轉運站向回鄉及返回工作地的民眾賀節。

林煥堂說，今天上午搭車人潮不多，約到10點搭車來台南的旅客明顯增加，有部分應是來台南逛街或旅遊，預計下午人潮更多；台南站平日上下車人潮4、5萬人，14日人潮明顯增多，保守估計增加1萬多人，昨天略為減少，今天上午就明顯減少。

市民陳淑佩表示，昨天她開車走國3從台中返回台南，從中部到雲林北上都出現車潮，部分路段走走停停，但南下路段一路暢通，直到善化段車流明顯大增，但仍順暢，印象最深刻的是，南下新化休息站因車位少、老早停滿，許多駕駛人為了上洗手間，只好短暫違規停車， 出現春節另種不得不然的違規景象。

台鐵台南站今天搭車人潮少，購票旅客不多。記者鄭惠仁／攝影
台鐵台南站今天搭車人潮少，購票旅客不多。記者鄭惠仁／攝影

春節 台鐵

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