嘉市清潔隊員春節只休1天 全嘉消毒守護健康

春節期間，嘉義市滿滿的走春人潮，嘉義市環保局春節期間一早就到各景點消毒，今起也前往各級學校消毒，為開學做準備，清潔隊員幾乎無休，希望看到民眾能夠安心走春出遊，「再辛苦都值得。」

環保局防疫消毒大隊從1月22日起即開始觀光景點、夜市商圈、交通場站等消毒動作，包括人潮最多火車站、運轉中心、文化路商圈、百貨影城、宗教寺廟等公共區域，以噴灑1比300的四級銨稀釋藥劑消毒，不讓人潮帶來的菌汙留過隔天。

在環保局工作25年，4年前肩負起消毒班重責的班長葉嘉德說，往年消毒班過年可以休假3天，因為疫情持續，今年春節只休一天，天天都會出動消毒，初五後前往嘉義市各級學校執行校園公共區域清潔消毒，「雖然春節幾乎無休，但看到民眾能夠安心走春出遊，覺得非常值得。」

人潮眾多的嘉義公園、文化公園的座椅、爬梯扶手，在春節時間每日以消毒水擦拭消毒，「安心即時上工」的員工洪小姐說，擦拭座椅、爬梯扶手很消耗體力，但是想到來玩的孩子有更安全的環境，就覺得一點也不辛苦。