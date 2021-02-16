影/台南春節旅館住房率冠全台 黃偉哲高鐵站開心發福袋
台南市長黃偉哲上午到高鐵台南站分發平安符福袋。他表示台南市春節期間交通路況大致順暢、民眾也都很配合防疫，尤其台灣是住房率平均超過九成，是全台狀況最好的「之一」，黃偉哲相當開心、連說了兩次「之一」，因為「要謙虛一點」。
黃偉哲連兩天率員到高鐵台南站2號門接駁車出入口，分發府城各大宮廟的平安符，給準備北上的台南子弟；許多民眾拿到平安符或者福袋都非常開心，還有不少外地遊客要求跟他合照。雖然今天是春節年假最後一天，還是有許多外地遊客搭高鐵來台南市玩，黃偉哲得知後相當開心。
黃偉哲表示，台南市公家部門與民間單位、市民防疫多做得相當落實，這次春節連續假期有很多外地遊客來台南遊玩住宿；因應防疫在台南市入住旅館都採實名制登記，初步了解蓋旅館的住房率都普遍有九成以上；不過即便台南各方面表現不錯，大家還是要注意防疫的要求。
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