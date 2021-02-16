點盞「一路發發發」的1萬6888元財神燈 要等4年

昨天是大年初四迎財神，各地廟宇拜財神祈福信眾絡繹不絕，期許接財神回家、牛年賺錢好運來，嘉義城隍廟2年前推出的「一路發發發」五路財神燈，每年限量6盞燈，掛在五路財神殿前，每盞燈1萬6888元，近4年已預約額滿，114年也只剩1盞。

國定古蹟嘉義城隍廟，今年因應疫情升溫，原訂大年初三、初四免費贈送錢母活動取消，春節推出創新版「金牛角」錢母。

嘉義城隍廟總幹事葛永樂表示，金牛角錢母數量3000個，初一早上10時不到已發完，另除了傳統光明燈、太歲燈、文昌燈，2年前推出的「一路發發發」財神燈也受歡迎。

「對財運有相當幫助！」葛永樂指出，五路財神殿前有「一路發發發」五路財神燈，每年僅限量6盞，每盞燈點1年1萬6888元，推出第1年就熱銷，有信眾以企業名點燈1年後直言「事業順利、很有感覺」，隔年繳錢預約。