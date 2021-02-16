因疫不拋繡球 嘉義月老廟逾千人「配偶欄空白」改擲筊

嘉義市大福興宮月老廟大年初五都會舉辦「拋繡球活動」，今年因疫情取消，改以擲聖筊比賽，只要在2月10日到25日到廟前擲到聖筊，取前12名，就送純金「月老姻緣針」，讓月老幫助單身男女穿針引線結姻緣，目前已有1千多人參與，目前最高者為連續擲聖筊12次。

廟方在活動期間毎天早上9點至下午5點進行擲杯排名，凡18歲以上單身男女皆可報名參加，需視身分證配偶欄空白。

來大福興宮參拜的張小姐表示，原本是來到大福興宮祈福，看到不少民眾都在月老廟前排隊擲筊，自己也排隊報名，祈求月老對能幫助自己趕快找到另一半。

還有從台南來嘉義市遊玩的年輕姊妹，於網路中得知大福興宮月老廟舉辦此次活動，她們表示，第一次參加求姻緣的擲杯活動，很特別也很新鮮，希望藉由月老牽紅線讓姊妹倆人都能夠求得好姻緣。

大福興宮總幹事蔡坤章表示，有不少是遠從外縣市而來的信徒，相信透過這次的活動月老能在冥冥之中促成一對又一對才子佳偶，為繼續防疫，凡入場必須要全程配戴口罩，在擲筊時也會注重雙手酒精消毒，要讓大家安心求紅線，早日脫離單身。

嘉義城隍廟則布置「金牛迎財褔運到」主題裝飾，參拜民眾紛紛上前觸摸代表財運的金牛沾喜氣，希望新的一年能夠財源滾滾；在金牛意象裝飾上方有以嘉義市花「艷紫荊」造型意象燈飾，在夜晚燈光打下，艷紫荊綻放光芒吸引不少參拜的遊客，駐留欣賞的燈飾與造景。