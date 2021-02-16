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勝利在即！嘉義監理所開放20組VVV車牌網路競標

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供

眾所期盼的「勝利」車牌VVV來了! 「牛轉乾坤，鼠氣全消」，嘉義區監理所將推出共20組象徵勝利V開頭的車牌， 22日開放民眾網路競標，新春「牛」運當頭，一路順暢。

嘉義區監理所將於110年2月22日10時至24日10時，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標，號碼為VVV-7799、VVV-0286至VVV-0306等20組號牌，該案號牌標售為年後開工首度專案號牌標售。

嘉義區監理所表示，每組車牌號碼皆有其象徵意義，民眾可使用自然人憑證加入監理服務網會員，即可於公告標售時段上網參與競標屬意的號牌，預計將掀起一波熱潮。

另，參加標牌得標者應於決標後24小時內轉帳完成匯款，並於決標次日起3個月內申領牌照，除禁領牌照、應在管轄監理單位領牌之車輛外，均可越區標選號牌。

相關號牌起標、決標時間，可在「監理服務網」→號牌標售→標牌公告（網址：http://bit.ly/37hcm0l

）瀏覽查詢。

嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所將於本月22日，辦理代碼「VVV」之新式自用小型車號牌網路競標。圖／嘉義區監理所提供

嘉義

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