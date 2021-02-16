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勵志！新住民媽媽不忘舞蹈夢 夢想成立個人工作室
新住民符瑞芳來自中國海南島，16年前遠嫁台灣，成專職家庭主婦，但卻從未忘卻自己的表演夢，在移民署嘉義服務站的協助下，不僅考取舞蹈教師證，她更遠大的夢想是成立個人工作室，一圓夢想。
符瑞芳從小就開始學跳舞，熟悉各式舞蹈，16年前遠嫁臺灣，為了讓先生安心工作，她選擇當家庭主婦，專職照顧女兒；在一次因緣際會下加入「牽里緣」舞蹈團，參加公益演出及舞蹈比賽，屢獲佳績。
最近她在移民署嘉義縣服務站的協助下取得單人舞教師證書，獲得「新住民舞蹈女王」稱號，符瑞芳不滿於此，不斷地學習新知，將來的目標，是繼續考取瑜珈及健身教練證照。
符瑞芳喜歡參加各項公益活動，尤其舞蹈志工一職能讓她發揮所長，教導銀髮族開心跳舞，希望帶領他們重拾年輕的精彩，為晚年增添自我價值，她說，將來要成立個人工作室，開設以公益取向的銀髮樂齡班，為年長者盡一份心力。
「109 學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金計畫」即將於今年2月22日起開跑，移民署嘉義縣服務站主任林炳煌鼓勵新住民積極培養新技能，考取證照，為自己的就業力加分。
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