古蹟朴子水塔龜裂 水公司爭取文化部補助整修

35公尺高的嘉義縣定古蹟朴子水塔，因結構龜裂成危險建物，立警示牌禁止靠近，古蹟只能遠觀；管理單位自水來公司第五區管理處說，已爭取文化部經費補助，今年應可進行維修。

朴子水塔將近90年歷史，曾是嘉義縣朴子市地標，民國103年縣府指定為縣定古蹟，因年久失修，柱壁有龜裂痕跡，水泥塊剝落，自水來公司立「石塊掉落、禁止進入」的警示牌。

嘉義縣朴子日新文化協會理事長陳俊哲表示，朴子水塔只能遠觀，四周環境髒亂、雜草叢生，在地人看到都搖頭，自來水公司就只牽起封鎖線，警告大家，被水泥塊砸到責任自負。

水公司第五區管理處表示，朴子水塔整修方案已委外規畫，所需經費約新台幣1000萬元，並將計畫送交文化部審議，爭取補助，但去年底計畫被打回票，目前正依照文化部審查委員的意見做細部修改，今年應可取得文化部同意，動工整修。

水公司指出，二次世界大戰期間，美軍飛機曾經掃射朴子水塔，水塔外觀一度遍佈彈痕，後來因為漏水，曾做修補，並把彈痕填平；民國60年初，朴子地區自來水源改由烏山頭水庫供應，水塔因而停用。

許多在地民眾建議，若能恢復朴子水塔外觀的彈痕，更能吸引人，更可見證二次大戰歷史；水公司表示，要恢復彈痕有難度，此次水塔整修主要進行結構修補。

陳俊哲表示，朴子水塔一帶俗稱「朴子水道頭」，期待水塔整修完成後，能變成適合親子活動的休閒空間，連結臨近的朴子刺繡館、朴子藝術公園、梅嶺美術館、嘉義縣圖書館、朴子故事館與嘉義縣最大的日式宿舍群，成為嘉義縣觀光亮點。

嘉義縣政府文化觀光局表示，縣定古蹟朴子水塔正式名稱是「朴子水道配水塔」，高35公尺，昭和8年（西元1933年）興建，整體呈歐式建築風格，由塔架、水塔槽體和塔飾物三部分組成。塔飾物呈鐘塔形，水塔槽體為圓形，可容450噸的水量，梁柱外觀呈方格狀，為朴子市重要景觀地標。