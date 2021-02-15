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新港奉天宮擲50次才抽出國運「上籤」：疫情4月漸消散
嘉義縣新港奉天宮今天上午9時許抽國運籤，連續抽籤、擲筊共50首籤，才抽到第59首「酉癸」，廟方說，抽出的籤詩是上籤，代表國家還有貴人，疫情到了4月會逐漸減緩，風調雨順，國泰民安，雖然可能是有史以來抽最久的籤，但是很好的籤。
新港奉天宮祀奉媽祖，廟方在正殿舉行接神儀式後，開始擲公籤，董事長何達煌代表抽國運籤，但連續48籤都是笑筊，讓眾人等了許久，到第50籤、第59首才連續擲出三聖筊。
「任職董事長12年抽這麼籤才抽到，可能也是有史以來第一次。」何達煌說，公籤前一天就送給媽祖審，讓媽祖算出來，籤擲得久代表媽祖很歡喜，籤詩內容是「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。
何達煌說，籤詩代表國家還有貴人，媽祖說四月疫情會慢慢消散，讓大家能夠平安，「做生意、吃頭路」的都很好。
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