新港奉天宮擲50次才抽出國運「上籤」：疫情4月漸消散

嘉義縣新港奉天宮今天上午9時許抽國運籤，連續抽籤、擲筊共50首籤，才抽到第59首「酉癸」，廟方說，抽出的籤詩是上籤，代表國家還有貴人，疫情到了4月會逐漸減緩，風調雨順，國泰民安，雖然可能是有史以來抽最久的籤，但是很好的籤。

新港奉天宮祀奉媽祖，廟方在正殿舉行接神儀式後，開始擲公籤，董事長何達煌代表抽國運籤，但連續48籤都是笑筊，讓眾人等了許久，到第50籤、第59首才連續擲出三聖筊。

「任職董事長12年抽這麼籤才抽到，可能也是有史以來第一次。」何達煌說，公籤前一天就送給媽祖審，讓媽祖算出來，籤擲得久代表媽祖很歡喜，籤詩內容是「有心作福莫遲疑，求名清吉正當時，此事必能成會合，財寶自然喜相隨」。