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原婦女會場址大變身 台南新營首座社區共融公園將誕生

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南新營首座社區型共融公園即將在4月底完工啟用。圖／台南市工務局提供
台南新營首座社區型共融公園即將在4月底完工啟用。圖／台南市工務局提供

台南新營區首座社區型共融式公園即將誕生！台南市政府工務局將舊有台南縣婦女會場址重新改造，開闢為公3公園，不僅具歷史意義，也成為孩童的遊戲場所，預計今年4月30日完工啟用。

工務局指出，公3基地面積約797坪，與公誠國小僅隔一條公誠街，且距離民國50年糖廠與宿舍埸興建，俗稱「五百戶」的公寓僅有100公尺左右。

公園內原舊有台南縣婦女會建築物屋齡已有60多年之久，民國107年遷出迄今閒置，內有一棟一層樓及一棟二層樓建築物，耐震功能不佳，且有安全之虞，因未登錄為歷史建築，因此建議拆除，不過市府仍希望保留其空間歷史意義，並賦予新功能，所以將一層樓的建築物保留川堂空間、木構架，以鋼結構加固，作為公園涼亭休憩之用，涼亭前則設置糖鐵軌道意象鋪面廊道，讓小朋友可以騎著自行帶來的三輪車想像成在開火車，讓變身後的涼亭不單只是遮風避雨或休憩功能，同時賦予大小孩共融性意涵空間。

工務局表示，川堂分為西側動態區與東側靜態區，西側靜態區保有一棵約67年的大榕樹，目前農業局已列入台南市老樹保護之列；東側動態區規畫共融式遊具與活動廣場，為新營區第一座社區型共融式公園，提供親子玩樂、遊憩空間，配合小礫石鋪面，給予孩童安全的遊戲場所。同時，提供公誠國小學童另一處戶外教育空間，川堂前的活動廣場可作為戶外表演及發表場所。

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