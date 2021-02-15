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西螺福興宮國運籤 太平媽：先守成勿冒近將否極泰來
大年初四傳統習俗接神納福，雲林西螺福興宮循例由董事長楊文鐘向媽祖焚香、祝禱後，率全體董監事在子時擲筊抽國運籤，第一支籤即抽出第五十五首癸丑籤，為中平籤。
今年福興宮抽出國運籤是中平籤，籤詩「須知進退總言虛，看看發暗未必全，珠玉深藏還未變，心中但得枉徒然」，楊文鐘解釋，這支籤詩意指眼前疫情雖嚴重、危機四伏，但「環境要好轉，取決政策須正確」執政者只要務實、一步步處理，將會否極泰來。
民俗專家李寶全表示，「須知進退總言虛」指須守成，不要冒進；「看看發暗未必全」雖然當前疫情充滿考驗，但事實並非眼前所見的那麼糟；「珠玉深藏還未變」下半年度將會慢慢看見成果，否極泰來、扭轉乾坤；「心中但得枉徒然」提醒得失心不要太重。
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