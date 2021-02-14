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嘉義沉睡大白熊換口罩 露齒大笑帶來抗疫正能量

聯合報 / 記者陳苡葳／嘉義市即時報導
嘉義火車站「沉睡大白熊」換新口罩，露齒大笑為嘉義市帶來朝氣與溫暖。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站「沉睡大白熊」換新口罩，露齒大笑為嘉義市帶來朝氣與溫暖。圖／嘉義市政府提供

眼尖的民眾經過嘉義火車站前，會發現「沉睡大白熊」又換上新口罩了！嘉義市政府表示，為迎接牛年，大白熊口罩露出雪白牙齒，開懷大笑陪民眾迎新年，充滿朝氣抗疫，期盼全球早日脫離新冠肺炎疫情危機。

為鼓勵人心、宣導防疫，知名設計師SMART莊信棠與嘉義市政府觀光新聞處合作，去年2月分疫情起始，為大白熊戴上第一款口罩，鼓勵大家以正向的心，一起做好個人衛生，共同防疫。

嘉義大白熊去年更曾獲日本雅虎首頁報導，一年多以來，被「爸爸」莊信棠陸續換上了各種風格的口罩；從迷彩、粉藍、粉紅、暖橘色到應景的可愛猛鬼（農曆7月）、雙十國慶、光織影舞、聖誕節老人等，至今已配戴過逾10款口罩。

走在時尚尖端的大白熊也累積許多鐵粉，經常特地到嘉義車站前捕捉「罩的美」，最新款露齒大笑口罩，雖無法見到真正的「熊之笑容」，但口罩上的雪白牙齒，傳遞滿滿活力與溫暖。

有網友說，「大白熊的一舉一動，早已為嘉義市注入滿滿正面能量氣氛，希望世人的生活腳步能在擁有這般正向心念下，早日回歸正常軌道！」

此外，大白熊面前的「熊讚金元寶」也開放讓民眾觸摸、祈願，市府提醒民眾，觸摸前後皆務必使用乾洗手消毒手部、勤洗手做好個人衛生，保持最佳防疫狀態。

嘉義火車站「沉睡大白熊」配合防疫，從去年至今已配戴過逾10款口罩，有不少鐵粉還會專程為它拍照留念。圖／嘉義市政府提供
嘉義火車站「沉睡大白熊」配合防疫，從去年至今已配戴過逾10款口罩，有不少鐵粉還會專程為它拍照留念。圖／嘉義市政府提供

口罩 嘉義 疫情

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