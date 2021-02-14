「喪屍」追垃圾車？ 嘉義「過年限定」奇景引網熱議

嘉義農曆新年初一到初四停收垃圾，其中在文化路提供定點定時垃圾收運，不過昨晚有網友在「路上觀察學院」發文指出，許多民眾疑等不及垃圾車恢復清運之時，大舉前進文化路倒垃圾，數十人手提一袋袋垃圾、場面壯觀，加上投丟垃圾的動作一致，引來其他網友留言此景宛如「喪屍追車」，更是「過年限定」奇景。

一名謝姓網友今天凌晨12時許在網路社團「路上觀察學院」發文指出，嘉義市政府年假期間有4天停收垃圾，另派駐一台垃圾車停放在文化路讓民眾定點倒垃圾。疑因過年聚餐或收禮等造成民眾家中垃圾量增，加上垃圾清運要等2月16日（大年初五）才恢復，許多等不及的民眾昨晚11時許紛紛前進文化路倒垃圾。

網友上傳影片中可見，有些人在垃圾車還未停妥就急著投丟垃圾，當垃圾車停下後，現場人潮一擁而上搶倒垃圾，有人還差點因此被垃圾擊中，不一會兒垃圾車已被塞滿，這般場景昨天開始在網路上引起網友一片討論，形容垃圾車「肚子會被撐爆吧？就跟有一種餓叫做阿嬤覺得餓一樣的概念」，還有人打趣留言「垃圾車感謝祭」「還以為是遶境」。

嘉義市環保局表示，2月12日至15日（大年初一到初四）文化路垃圾車定點定時服務包括2時段，晚上10點半到隔日凌晨3點停靠蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口），凌晨3點到清晨5點20分停靠文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格）。