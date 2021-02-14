快訊

「台灣輸出」越南個案 陳時中透露有3種可能

連續2天確診+0！部桃血清抗體兩階段2人待採檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「喪屍」追垃圾車？ 嘉義「過年限定」奇景引網熱議

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
大批嘉義市民前進文化路倒垃圾，數十人手提一袋袋垃圾、場面壯觀，加上投丟的動作一致，引來其他人稱此景宛如「喪屍追車」，更是「過年限定」奇景。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
大批嘉義市民前進文化路倒垃圾，數十人手提一袋袋垃圾、場面壯觀，加上投丟的動作一致，引來其他人稱此景宛如「喪屍追車」，更是「過年限定」奇景。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

嘉義農曆新年初一到初四停收垃圾，其中在文化路提供定點定時垃圾收運，不過昨晚有網友在「路上觀察學院」發文指出，許多民眾疑等不及垃圾車恢復清運之時，大舉前進文化路倒垃圾，數十人手提一袋袋垃圾、場面壯觀，加上投丟垃圾的動作一致，引來其他網友留言此景宛如「喪屍追車」，更是「過年限定」奇景。

一名謝姓網友今天凌晨12時許在網路社團「路上觀察學院」發文指出，嘉義市政府年假期間有4天停收垃圾，另派駐一台垃圾車停放在文化路讓民眾定點倒垃圾。疑因過年聚餐或收禮等造成民眾家中垃圾量增，加上垃圾清運要等2月16日（大年初五）才恢復，許多等不及的民眾昨晚11時許紛紛前進文化路倒垃圾。

網友上傳影片中可見，有些人在垃圾車還未停妥就急著投丟垃圾，當垃圾車停下後，現場人潮一擁而上搶倒垃圾，有人還差點因此被垃圾擊中，不一會兒垃圾車已被塞滿，這般場景昨天開始在網路上引起網友一片討論，形容垃圾車「肚子會被撐爆吧？就跟有一種餓叫做阿嬤覺得餓一樣的概念」，還有人打趣留言「垃圾車感謝祭」「還以為是遶境」。

嘉義市環保局表示，2月12日至15日（大年初一到初四）文化路垃圾車定點定時服務包括2時段，晚上10點半到隔日凌晨3點停靠蘇周連宗祠大門口旁（垂楊路、興中街口），凌晨3點到清晨5點20分停靠文化路噴水圓環（土地銀行旁停車格）。

此外增加白天定點定時垃圾收運，包括上午8點到下午4點蘇周連宗祠大門口旁、上午8點到下午8點南門圓環旁；環保局表示，垃圾車會依表定時間定點收垃圾，呼籲民眾等車輛停好後再投丟垃圾，勿追趕或搶倒，以免影響交通或發生危險。

嘉義市環保局垃圾車一到文化路定點，大批民眾擁上搶倒垃圾，垃圾車不一會兒就塞滿了垃圾。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
嘉義市環保局垃圾車一到文化路定點，大批民眾擁上搶倒垃圾，垃圾車不一會兒就塞滿了垃圾。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
許多民眾疑等不及垃圾車恢復清運之時，大舉前進文化路倒垃圾，數十人手提一袋袋垃圾等垃圾車來，場面壯觀。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」
許多民眾疑等不及垃圾車恢復清運之時，大舉前進文化路倒垃圾，數十人手提一袋袋垃圾等垃圾車來，場面壯觀。圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」

垃圾車 嘉義

延伸閱讀

過年大吃大喝垃圾囤家中 北市明起恢復垃圾收運

找到了！拿BB彈誤射清潔隊員 國中生見新聞不安自首

影／桃園男按喇叭挑釁警察後逃逸 自撞垃圾車被逮

倒垃圾注意！他曝驚悚畫面 她慘被噁心殘渣噴滿身

相關新聞

「喪屍」追垃圾車？ 嘉義「過年限定」奇景引網熱議

嘉義農曆新年初一到初四停收垃圾，其中在文化路提供定點定時垃圾收運，不過昨晚有網友在「路上觀察學院」發文指出，許多民眾疑等...

北港朝天宮裡外擠滿人潮 龍門進虎門出防疫最嚴謹

交通部觀光局統計觀光人數位列全國名列前矛的雲林縣北港朝天宮，從除夕到今天大年初二，人潮絡繹不絕，每天廟裡廟外擠滿人潮，盡...

過年拜拜不忘娛樂！參天宮帝君廟「騎赤兔射箭」領獎金

雲林四湖參天宮關聖帝君廟，為讓民眾更了解關聖帝君的歷史故事，今年推出最特別的「騎赤兔射樊城」，只要拜拜添油香100元，就...

人潮「炸山」 攻頂拍照要排隊

疫情鎖國，從宜蘭抹茶山到南投的溪頭、嘉義阿里山，甚至是百岳，爬山民眾暴增，山友戲稱人潮一波波「炸山」，狀況很誇張，甚至有...

新住民解鄉愁 暖心為獨老做飯

40歲新住民金妮喪偶，獨力撫養3名子女，51歲來自泰國的海娜嫁來台多年，原以相夫教子為重心，丈夫收入受疫情衝擊，海娜須工...

返鄉年味濃 南台灣名店夜市人潮滿滿滿

昨天是小年夜，返鄉過節、家庭旅遊人車湧現，嘉義市文化路夜市人聲鼎沸，人氣名店大排長龍，南台灣賞櫻路線也很夯。高雄壽山動物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。