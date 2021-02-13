北港朝天宮裡外擠滿人潮 龍門進虎門出防疫最嚴謹

交通部觀光局統計觀光人數位列全國名列前矛的雲林縣北港朝天宮，從除夕到今天大年初二，人潮絡繹不絕，每天廟裡廟外擠滿人潮，盡管今天的初二回娘家，估計人潮會稍變少，但從早上到下午依舊人潮如織，估計超過二十萬人次前來參拜，香火鼎旺，每個人祈求牛年好運來。

北港朝天宮每年進香人潮超過600萬人次，是國內觀光人數前五名的景點，今天雖是大年初二，許多年回娘家，廟前老街中山路從早上到下仍人擠人，人潮均未消退，店家說，通常初二人會少一些，初三以後人就相當多，但今年初二人潮多，可能和疫情大家不能出國，加上多災多難的庚子年已離去，大家想在新的牛年求大運，朝拜人潮才會多。

盡管人潮多，但一向被譽為防疫模範生的朝天宮防疫依舊嚴謹，從除夕開始實施「龍門進虎門出」的人潮分流，進廟或是各殿都設有防疫測體溫感應儀，防疫無漏洞。

朝天宮董事長蔡咏鍀說，朝天宮每年從大年初一起3個月是年度進香期，每天人很多，但防疫不可疏漏，廟方也備妥許多口罩供遊客取用，防疫更加分。

因應防疫，蔡咏鍀表示，大年初四（明晚子時）抽公籤如期舉行，今年元宵節平安遶境和燈會取消，福袋金媽祖抽獎改成直播，但重頭戲的農曆三月十九兩天媽祖出巡，去年取消，今年是否恢復舉行，將擇期由董監事會討論後再決定。