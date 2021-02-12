神父大年初一送教友紅包！聖若望主教座堂求主降福
今天大年初一，許多民眾走春上廟祈福，天主教融入中華文化，教會本地化，每年此時都會舉行新春彌撒及祭祖典禮，嘉義教區聖若望主教座堂上午舉行新春彌撒祭典，莊嚴降重。
神父郭正利及及菲律賓副本堂卡神父，帶領修女及全體教友，配合防疫，全都戴上口罩，進堂前噴酒精消毒，彌撒結束，聆聽聖經聖言，大家向諸子百家、歷代列祖列宗牌位，行追思敬禮，緬懷祖先恩澤，效法列祖列宗開天闢地以啟山林的精神，祈求天主保佑家園平安健康。
典禮結束後，神父修女與教友們互祝平安、新年快樂！教友傳協會主席李瑞芬代表教友，送神父郭正利及卡神父紅包，郭正利也發送每位教友紅包，教友排隊開心領取紅包，教堂布置喜氣洋溢，抽取內放「聖經金句」紅包，承行天主旨意，蒙天主降福。
座落嘉市民權路上的聖若望主教座堂，1957年亞洲第一位樞機主教田耕莘，自美國匯5千美元給嘉義教區主教牛會卿，購地興建，牛會卿用3千元買千餘坪農地，田耕莘命北平教區神父張國珽及劉鴻蔭，加上瑞士帶回5萬美金完成建堂，1958年動工興建，11月23日落成典禮。
田耕莘樞機主教命名「聖若望堂」，總主教郭若石主持祝聖大典，張國珽榮任主教座堂神父、劉鴻蔭副本堂，是嘉義市第二座教堂，建堂至今逾一甲子，因教友增加，教堂老舊不敷使用，嘉義教區計畫遷建主教座堂到大雅路上原主教公署，28日下午舉行新主教座堂動土儀式。
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