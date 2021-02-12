北港朝天宮湧現走春人潮 糕餅店家加班趕貨

雲嘉地區今天天氣轉晴，雲林縣北港朝天宮、北港武德宮和嘉義市文財殿湧現走春人潮，人人上香祈福；朝天宮周圍商圈熱鬧滾滾，糕餅業者加班趕貨，應付國旅人潮帶來的商機。

受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）影響，民眾無法出國旅遊，帶動國旅人潮，按民間傳統習俗大年初一走春，民眾紛紛到廟宇上香祈福，雲嘉地區廟宇人潮多，人人配合防疫措施配戴口罩，廟宇也加強環境消毒。

嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁和雲林縣長張麗善等人也到廟宇祈求國泰民安，並巡視防疫措施。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀告訴中央社記者，廟方採單一進出口並在入口處裝設3台體溫感測器，實施量測額溫和全程戴口罩，多處放置自動感應酒精噴液，同時加強環境消毒。

北港朝天宮福德殿前有擺放一個金元寶，讓民眾求財，因應防疫政策，廟方特別在金元寶旁擺放消毒酒精，提醒民眾摸金元寶前先消毒。

朝天宮附近的店家生意強強滾，餐飲業者的手忙不停，人潮絡繹不絕，林姓糕餅業者表示，受到疫情衝擊，原本不看好連假商機，可是從小年夜開始，觀光客明顯增加，人潮雖不如往年，但是營業額比平時也增加5成。製餅工廠為了應付人潮消費力，24小時開工，還增加工讀生應急。