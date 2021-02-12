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黃偉哲臉書曬年夜飯 蔡英文意外留言引發「香菜戰爭」
台南市長黃偉哲昨晚農曆除夕在臉書發文全家圍爐的照片，並且徵求民眾「曬曬你家的年夜飯」，吸引許多網友競相上傳自家的菜色；總統蔡英文也來留言「火鍋看起來很好吃，加點香菜提味應該也不錯喔！」不過民眾各有意見、意外引發「香菜芋頭大戰」；許多民眾喜歡香菜，有些人認為「香菜就是邪教」，就像是「火鍋是否可以加芋頭」一樣。
黃偉哲回覆蔡英文表示，「總統，火鍋加香菜已經讓鄉民震驚了，要不要再加點芋頭壓壓驚」？意外再掀起香菜加芋頭的網戰，吸引上萬網友關切增添年節的熱鬧氣氛。
蔡英文在黃偉哲臉書的「火鍋加香菜」留言，吸引網友回應：「香菜我覺得不行」、「大過年的怎麼說這麼恐怖的事呢」、「總統到底有多愛香菜啦」、「2020年我幫妳拉了六票，妳居然挺香菜」。但是也有力挺香菜的網友說：「香菜萬歲」、「我不能沒有香菜」。
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