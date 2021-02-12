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防疫過年取消發紅包 黃敏惠、翁章梁宮廟走春祈福
防疫過年，今天大年初一，嘉義市長黃敏惠及嘉義縣長翁章梁，都取消以往宮廟發紅包群聚活動，排定宮廟走春祈福行程，黃敏惠上香祈求防疫早日結束，新的一年順利美好、嘉市大發展；翁章梁祈求疫情早日結束，縣民事事順利、平安健康。
市長黃敏惠帶主管，一早分別前往遊天宮、嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜，上香祈福，與走春民眾互用拱手祝賀新年好。
黃敏惠說，市民平安健康賺大錢，是她最大心願，大年初一是走春拜廟，她向神明祈求，市民身體健康、幸福快樂，嘉義市愈來愈好。市府為守護市民健康，防疫優先，春節不發紅包，等疫情穩定，再決定發紅包方式。
縣長翁章梁偕同立委陳明文、蔡易餘等民意代表，先前往水上鄉璿宿上天宮點燈祈福，祈求媽祖庇佑新冠肺炎疫情早日結束，縣縣民事事順利、平安健康。
隨後到義竹修緣禪寺及慈化寺、東石港口宮、民雄大士爺廟及番路紫雲寺參拜，翁章梁說，看到民眾都戴上口罩，他以身為台灣人為傲，除政府防疫積極作為，民眾都能落實防疫觀念，大家齊心努力，台灣受國際肯定，祝福大家心想事成、平安順心。縣府準備的牛年紅包委託廟宇代為發放。
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