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防疫過年取消發紅包 黃敏惠、翁章梁宮廟走春祈福

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義市長黃敏惠（右四） 帶主管一早前往遊天宮嘉邑城隍廟參拜，上香祈福。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（右四） 帶主管一早前往遊天宮嘉邑城隍廟參拜，上香祈福。圖／嘉市府提供

防疫過年，今天大年初一，嘉義市長黃敏惠及嘉義縣長翁章梁，都取消以往宮廟發紅包群聚活動，排定宮廟走春祈福行程，黃敏惠上香祈求防疫早日結束，新的一年順利美好、嘉市大發展；翁章梁祈求疫情早日結束，縣民事事順利、平安健康。

市長黃敏惠帶主管，一早分別前往遊天宮、嘉邑城隍廟、九華山地藏庵參拜，上香祈福，與走春民眾互用拱手祝賀新年好。

黃敏惠說，市民平安健康賺大錢，是她最大心願，大年初一是走春拜廟，她向神明祈求，市民身體健康、幸福快樂，嘉義市愈來愈好。市府為守護市民健康，防疫優先，春節不發紅包，等疫情穩定，再決定發紅包方式。

縣長翁章梁偕同立委陳明文、蔡易餘等民意代表，先前往水上鄉璿宿上天宮點燈祈福，祈求媽祖庇佑新冠肺炎疫情早日結束，縣縣民事事順利、平安健康。

隨後到義竹修緣禪寺及慈化寺、東石港口宮、民雄大士爺廟及番路紫雲寺參拜，翁章梁說，看到民眾都戴上口罩，他以身為台灣人為傲，除政府防疫積極作為，民眾都能落實防疫觀念，大家齊心努力，台灣受國際肯定，祝福大家心想事成、平安順心。縣府準備的牛年紅包委託廟宇代為發放。

嘉義縣長翁章梁（左三）偕同立委陳明文（左二）等民意代表到各大宮廟參拜祈福。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左三）偕同立委陳明文（左二）等民意代表到各大宮廟參拜祈福。圖／嘉縣府提供
嘉義市長黃敏惠（左）前往九華山地藏庵參拜，上香祈福，與新任國策顧問地藏庵董事長黃俊森（右）互祝新年快樂。圖／嘉市府提供
嘉義市長黃敏惠（左）前往九華山地藏庵參拜，上香祈福，與新任國策顧問地藏庵董事長黃俊森（右）互祝新年快樂。圖／嘉市府提供
嘉義縣長翁章梁（左四）偕同立委蔡易餘（左二）等民意代表到各大宮廟參拜祈福。圖／嘉縣府提供
嘉義縣長翁章梁（左四）偕同立委蔡易餘（左二）等民意代表到各大宮廟參拜祈福。圖／嘉縣府提供

翁章梁 紅包 黃敏惠

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