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春節停車收費搶錢？嘉義市區停車1天半破2千元 車主嚇到

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
春節北部返鄉過年車多，嘉義市區車流量大，有民眾9、10日將車停在民權路「城市車旅」停車場，開車離場繳費，停車費顯示高達2030元，車主嚇到，將照片貼臉書社群「嘉義綠豆大小事」。記者魯永明／翻攝
春節北部返鄉過年車多，嘉義市區車流量大，有民眾9、10日將車停在民權路「城市車旅」停車場，開車離場繳費，停車費顯示高達2030元，車主嚇到，將照片貼臉書社群「嘉義綠豆大小事」。記者魯永明／翻攝

春節北部返鄉過年車多，嘉義市區車流量大，鬧區停車位不足，有民眾9、10日將車停在民權路「城市車旅」停車場，開車離場繳費，停車費顯示高達2030元，車主嚇到，將照片貼臉書社群「嘉義綠豆大小事」，網友紛紛留言說「過年搶錢！」

貼文民眾說，「這是我見過嘉義最驚人的停車費，重點只收現金，最大面額百元」，9日上午5點57分開車進場、10日晚間9點35分離開，繳費高達2030元。

網友調出google map停車場舊照片，原有每日停車費上限，網友說「嚇死、好扯」，過年出門坐小黃比開車便宜」；有網友認為，跨日停車收費正常，有網友建議每日收費應有合理上限，建議其他人停車前確認收費標準。

經嘉市交通處停車管理科人員，詢問承租經營的「城市車旅」，平日半小時20元，假日收費半小時30元，過年期間取消每日上限優惠，依此停放時間計算出金額，是為提高周轉率，避免車輛停放時間過長，6日到28日調整收費費率，沒有每天最高上限優惠，現場有公告。

嘉義

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