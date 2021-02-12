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大年初一雲嘉三間財神廟 求財發錢母借發財金人潮擠爆

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義市文財殿今天起到大年初五，準備數千個發財金，供信徒擲筊借發財金。圖／文財殿提供
嘉義市文財殿今天起到大年初五，準備數千個發財金，供信徒擲筊借發財金。圖／文財殿提供

大年初一走春，許多民眾到廟宇上香求財求平安，雲嘉縣市三間財神廟，雲林縣北港武德宮財神開基祖廟發錢母；嘉義市文財殿提供數千個發財金及金孔雀，供信眾擲茭取回；嘉義縣中埔鄉歡喜財神廟廟埕架設「天鼎」及巨大金元寶，供信眾求財祈福。

防疫過年，三間財神廟人潮滾滾，信眾都戴上口罩，歡喜財神廟配合防疫，取消除夕集頭香及法會團拜等群聚活動，春節改自由參香，廟方在廟埕架設一座「天鼎」，免費提供龍表疏文給香客寫、唸，實施單一入口的人潮分流措施，設置戴口罩神將「站崗」。

天鼎由三枝9尺9的粗竹柱，以「天、地、人」三合鼎立的方式架設，是道教呈稟疏文上達天聽的神器，配合防疫沒有搶頭香、也沒有集頭香，廟方準備「牛轉乾坤」招財金卡致贈香客，結合大年初三西洋情人節，限量免費發放「愛情麵包」給情侶或夫妻。

北港武德宮是台灣財神信仰發源地，過年斥資數百萬打造2公尺高的巨型財神爺、虎爺燈籠，懸掛廟埕、屋頂等，以招財、聚財等討喜造型迎接參拜的民眾，年初一至初九將發放錢母，並混入財神虎爺造型純金紀念金幣發放。

文財殿今天起到大年初五，準備數千個發財金，信徒須連續擲筊得2聖筊，代表財神爺同意，才能借得600元發財金，過年期間湧入大批祈福求財信眾，信眾帶身分證可擲筊向廟方借發財金，過年期間想求財運的信眾大排長龍、依序擲筊。文財殿總幹事林天河說，信眾借得的發財金，須在1年內償還，600元要活用將其混入日常金錢使用，或生意收支，許多信眾都會加倍奉還。

雲林縣北港武德宮財神開基祖廟過年發錢母，人潮滾滾。圖／取自武德宮臉書
雲林縣北港武德宮財神開基祖廟過年發錢母，人潮滾滾。圖／取自武德宮臉書
嘉義縣歡喜財神廟廟埕巨大金元寶，供信眾求財祈福。圖／歡喜財神廟提供
嘉義縣歡喜財神廟廟埕巨大金元寶，供信眾求財祈福。圖／歡喜財神廟提供

發財金 口罩 北港

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