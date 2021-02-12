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牛年到！全台唯一牛將軍廟香火旺 信徒開春摸牛將軍求財
大年初一走春，許多民眾到廟宇求財求平安，熱鬧滾滾，牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像，能夠賺大錢，紛紛到廟內摸牛將軍神像全身，香客絡繹不絕。
清晨開廟門，一堆人排隊走進五聖恩主公廟裡，就是為了在牛年一開始，能夠摸到這尊木雕的牛將軍，信眾用手推動牛轉乾坤牛轉盤，廟方人員說：「摸牛頭，讓你賺錢蓋大樓，再來摸牛角，兩邊摸，讓你賺錢穩當當。」
一路從牛頭摸到牛尾巴，每摸一個部位就能念上一句順口溜，五聖恩主公廟主委陳宗欽說，「摸牛頭給你賺錢蓋大樓，摸牛嘴給你大富大貴，摸牛角給你賺錢穩達達，摸牛耳給你賺錢滿滿滿，摸牛胛背給你賺錢滿大廳，摸牛丸給你賺錢存億萬，模牛肚給你賺錢袋無路，摸牛尾給你賺錢存家伙，摸牛腳賺錢給阿爸，摸牛頭摸到牛尾給你賺錢一年從頭好到尾！」
牛將軍廟是全台唯一牛神廟宇，裡面供奉一尊水牛木雕像，旁邊有個手持牛鞭牧童像，廟裡擺放故總統蔣經國當時到訪照片，廟史記載，鄭成功來台開墾，帶8頭水牛助耕，荒地開墾不易，田多牛少，牛操勞過度而死，先民建水牛廟感念水牛，讓後人緬懷先民劈荊斬棘艱辛。
1978年12月3日，蔣經國巡視五聖恩主公廟的慧明牛將軍廟，以牧草餵祭牛神，因感廟字簡陋，指示改建農村風味廟宇，後縣府建農村文物公園，園內另建牛將軍廟，1988年興建完成。廟方說，牛將軍被承租公園業者請到公園內，牛將軍透過扶鑾說，不要在公園，因為香火不旺，後來廟方在恩主公廟右側另建牛將軍廟，與公園牛將軍廟併存，述說牛將軍歷史。
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