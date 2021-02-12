快訊

顏面神經麻痺無法闔眼！波多野結衣自爆染病 活動全停擺

森喜朗將下台 擬繼任者川淵三郎突婉拒接掌東奧籌委會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

牛年到！全台唯一牛將軍廟香火旺 信徒開春摸牛將軍求財

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
牛將軍廟是全台唯一牛神廟宇，裡面供奉一尊水牛木雕，旁邊有個手持牛鞭牧童像；廟裡擺放故總統蔣經國當時到訪照片。記者魯永明／攝影
牛將軍廟是全台唯一牛神廟宇，裡面供奉一尊水牛木雕，旁邊有個手持牛鞭牧童像；廟裡擺放故總統蔣經國當時到訪照片。記者魯永明／攝影

大年初一走春，許多民眾到廟宇求財求平安，熱鬧滾滾，牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像，能夠賺大錢，紛紛到廟內摸牛將軍神像全身，香客絡繹不絕。

清晨開廟門，一堆人排隊走進五聖恩主公廟裡，就是為了在牛年一開始，能夠摸到這尊木雕的牛將軍，信眾用手推動牛轉乾坤牛轉盤，廟方人員說：「摸牛頭，讓你賺錢蓋大樓，再來摸牛角，兩邊摸，讓你賺錢穩當當。」

一路從牛頭摸到牛尾巴，每摸一個部位就能念上一句順口溜，五聖恩主公廟主委陳宗欽說，「摸牛頭給你賺錢蓋大樓，摸牛嘴給你大富大貴，摸牛角給你賺錢穩達達，摸牛耳給你賺錢滿滿滿，摸牛胛背給你賺錢滿大廳，摸牛丸給你賺錢存億萬，模牛肚給你賺錢袋無路，摸牛尾給你賺錢存家伙，摸牛腳賺錢給阿爸，摸牛頭摸到牛尾給你賺錢一年從頭好到尾！」

牛將軍廟是全台唯一牛神廟宇，裡面供奉一尊水牛木雕像，旁邊有個手持牛鞭牧童像，廟裡擺放故總統蔣經國當時到訪照片，廟史記載，鄭成功來台開墾，帶8頭水牛助耕，荒地開墾不易，田多牛少，牛操勞過度而死，先民建水牛廟感念水牛，讓後人緬懷先民劈荊斬棘艱辛。

1978年12月3日，蔣經國巡視五聖恩主公廟的慧明牛將軍廟，以牧草餵祭牛神，因感廟字簡陋，指示改建農村風味廟宇，後縣府建農村文物公園，園內另建牛將軍廟，1988年興建完成。廟方說，牛將軍被承租公園業者請到公園內，牛將軍透過扶鑾說，不要在公園，因為香火不旺，後來廟方在恩主公廟右側另建牛將軍廟，與公園牛將軍廟併存，述說牛將軍歷史。

牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像能夠賺大錢，紛紛到廟摸牛將軍神像全身，香客絡繹不絕。記者魯永明／攝影
牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像能夠賺大錢，紛紛到廟摸牛將軍神像全身，香客絡繹不絕。記者魯永明／攝影
牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像能夠賺大錢，紛紛到廟摸牛將軍神像全身，恩主公廟主委陳宗欽說明摸牛順口溜。記者魯永明／攝影
牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像能夠賺大錢，紛紛到廟摸牛將軍神像全身，恩主公廟主委陳宗欽說明摸牛順口溜。記者魯永明／攝影
牛將軍廟是全台唯一牛神廟宇，裡面供奉一尊水牛木雕像，旁邊有個手持牛鞭牧童像。記者魯永明／攝影
牛將軍廟是全台唯一牛神廟宇，裡面供奉一尊水牛木雕像，旁邊有個手持牛鞭牧童像。記者魯永明／攝影
牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像能夠賺大錢，紛紛到廟摸牛將軍神像全身，香客絡繹不絕。記者魯永明／攝影
牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神像能夠賺大錢，紛紛到廟摸牛將軍神像全身，香客絡繹不絕。記者魯永明／攝影

水牛 蔣經國

延伸閱讀

假活佛騙8.6億 「當我的如意法器」性侵至少10信徒

緬甸政變：翁山蘇姬遭軍隊逮捕...軍方宣布「軍事戒嚴一年」

獨／女聖師借竅驅魔打死信徒 農曆年前獲百萬具保停押

陽明山孱弱水牛依依母女運金山 新北未獲知會緊急消毒

相關新聞

影／新港奉天宮插頭香 董事長祈願：疫情快離開地球

嘉義新港奉天宮除夕夜遵循古禮，舉行「開廟門插頭香」活動，縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌，昨晚奉請長生燈、點燃...

西螺福興宮除夕夜發美金紅包 信眾排成「五路進財」

雲林西螺福興宮今年除夕夜開廟門後，信眾配合防疫及廟方規定不搶頭香，改為「插頭香」，晚間9時許已有不少信眾提前到場、依防疫...

感謝打火弟兄犧牲團圓 黃偉哲除夕夜慰勤

台南市長黃偉哲今晚除夕夜在消防局長李明峯等人陪同，前往第七救災救護大隊南門分隊慰問，對過年期間仍堅守崗位的消防及義消弟兄...

大年初一雲嘉三間財神廟 求財發錢母借發財金人潮擠爆

大年初一走春，許多民眾到廟宇上香求財求平安，雲嘉縣市三間財神廟，雲林縣北港武德宮財神開基祖廟發錢母；嘉義市文財殿提供數千...

牛年到！全台唯一牛將軍廟香火旺 信徒開春摸牛將軍求財

大年初一走春，許多民眾到廟宇求財求平安，熱鬧滾滾，牛年到，全台唯一的嘉義縣太保市五聖恩主公廟的牛將軍，信眾相信開春摸牛神...

台南白河走春 台灣萬里長城辦拋鏽球招親

春節連假展開，台南白河台灣萬里長城大年初一至初五推出「拋鏽球招親」，遊客只要搶到繡球，可獲得神秘禮物，拍照打卡還送面具、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。