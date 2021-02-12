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影／新港奉天宮插頭香 董事長祈願：疫情快離開地球

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
何達煌代表奉天宮，贈送翁章梁「牛轉乾坤」交趾燒。記者卜敏正／攝影
何達煌代表奉天宮，贈送翁章梁「牛轉乾坤」交趾燒。記者卜敏正／攝影

嘉義新港奉天宮除夕夜遵循古禮，舉行「開廟門插頭香」活動，縣長翁章梁、立委陳明文、奉天宮董事長何達煌，昨晚奉請長生燈、點燃12生肖燈後共同插頭香，向媽祖祈願新冠疫情儘快結束、全民安居樂業、闔家平安。

新冠疫情升溫，嘉縣新港奉天宮今年取消近30年的搶頭香活動，恢復有300年歷史的插頭香儀式，由翁章梁、陳明文、何達煌，及多名地方議員、代表，及新港奉天宮董監事、工作團隊，共同循古禮擊鼓鳴鐘，向媽祖上香祈求平安。

何達煌說，新港奉天宮插頭香儀禮已經有300多年歷史，30多年前為了讓信眾共同參與，過年也跑一下、有個運動，有了搶頭香活動， 但今年受疫情影響，配合政府共同防禦，恢復插頭香儀式，祈求風調雨順、國泰民安，疫情盡快從地球消失，讓大家平平安安。

翁章梁表示，台灣防疫能夠做得好，除祈禱媽祖庇護、政府團隊努力，更要感謝全民的共同支持，就像奉天宮配合政府政策，減少大型活動，還有他昨天到夜市去宣導防疫戴口罩，幾乎99.8%的人都戴了口罩，這就可以看得出來全民對於防疫群策群力、共同認真努力。

他說，牛年要扭轉乾坤，也是嘉義縣從農業大縣發展重要的一年，他祈求媽祖保佑，也希望從中央到地方大家共同努力，讓嘉義縣持續發展、好還要更好。

立委陳明文(左)、嘉義縣長翁章梁(中)、新港奉天宮董事長何達煌(右)共同向媽祖上香祈願平安。記者卜敏正／攝影
立委陳明文(左)、嘉義縣長翁章梁(中)、新港奉天宮董事長何達煌(右)共同向媽祖上香祈願平安。記者卜敏正／攝影
陳明文點引十二生肖長生燈。記者卜敏正／攝影
陳明文點引十二生肖長生燈。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌共請長生燈。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌共請長生燈。記者卜敏正／攝影
何達煌等人循古禮共同插上頭香，再向媽祖祈求平安。記者卜敏正／攝影
何達煌等人循古禮共同插上頭香，再向媽祖祈求平安。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌共同點引長生燈。記者卜敏正／攝影
嘉義縣長翁章梁、新港奉天宮董事長何達煌共同點引長生燈。記者卜敏正／攝影

奉天宮 疫情 媽祖

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