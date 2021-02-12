聽新聞
test
0:00 / 0:00
西螺福興宮除夕夜發美金紅包 信眾排成「五路進財」
雲林西螺福興宮今年除夕夜開廟門後，信眾配合防疫及廟方規定不搶頭香，改為「插頭香」，晚間9時許已有不少信眾提前到場、依防疫動線排隊等待領取美金紅包，希望帶回家沾喜氣開運。
福興宮周邊福興路、延平路、建興路等街道高掛萬盞手繪燈籠，白天不僅是俏皮風廊道，夜晚點亮後更形成一片燈海，再搭配廟方精心準備的600秒百萬高空煙火秀，震撼畫面彷佛為現場氣氛注入希望。
為落實防疫，太平媽美金開運紅包今年移至廟前廣場發放，廟方設置5道排隊動線、象徵「五路進財」，信眾入內排隊並戴上口罩、保持戶外1公尺社交距離等候。
縣長張麗善、消防局長林文山、新聞處長廖淑玲、民政處長張政國、副處長陳良駿，及西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等人也出席活動，並向現場信眾拜年。
除夕夜12時廟方人員準時開廟門後，依序發放8800個紅包；領到紅包的民眾表示，「疫情當前，希望紅包為新的一年帶來更多好運，全球早日度過疫情危機」。
董事長楊文鐘表示，福興宮每年除夕夜發放有12生肖紀念圖樣、象徵一元復始的一元美金紅包，今年邁入第16年，總計發出8800個「財運犇騰」可愛又討喜的牛頭造型美金紅包。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言