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西螺福興宮除夕夜發美金紅包 信眾排成「五路進財」

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
信眾依現場5道動線排隊，戴上口罩、保持戶外1公尺社交距離領取太平媽開運紅包。記者卜敏正／翻攝
信眾依現場5道動線排隊，戴上口罩、保持戶外1公尺社交距離領取太平媽開運紅包。記者卜敏正／翻攝

雲林西螺福興宮今年除夕夜開廟門後，信眾配合防疫及廟方規定不搶頭香，改為「插頭香」，晚間9時許已有不少信眾提前到場、依防疫動線排隊等待領取美金紅包，希望帶回家沾喜氣開運。

福興宮周邊福興路、延平路、建興路等街道高掛萬盞手繪燈籠，白天不僅是俏皮風廊道，夜晚點亮後更形成一片燈海，再搭配廟方精心準備的600秒百萬高空煙火秀，震撼畫面彷佛為現場氣氛注入希望。

為落實防疫，太平媽美金開運紅包今年移至廟前廣場發放，廟方設置5道排隊動線、象徵「五路進財」，信眾入內排隊並戴上口罩、保持戶外1公尺社交距離等候。

縣長張麗善、消防局長林文山、新聞處長廖淑玲、民政處長張政國、副處長陳良駿，及西螺鎮長鄭玲惠、縣議員廖秋萍等人也出席活動，並向現場信眾拜年。

除夕夜12時廟方人員準時開廟門後，依序發放8800個紅包；領到紅包的民眾表示，「疫情當前，希望紅包為新的一年帶來更多好運，全球早日度過疫情危機」。

董事長楊文鐘表示，福興宮每年除夕夜發放有12生肖紀念圖樣、象徵一元復始的一元美金紅包，今年邁入第16年，總計發出8800個「財運犇騰」可愛又討喜的牛頭造型美金紅包。

信眾依現場5道動線排隊，戴上口罩、保持戶外1公尺社交距離領取太平媽開運紅包。記者卜敏正／翻攝
信眾依現場5道動線排隊，戴上口罩、保持戶外1公尺社交距離領取太平媽開運紅包。記者卜敏正／翻攝
雲林縣西螺福興宮除夕夜當晚發放8800個一元美金紅包。記者卜敏正／翻攝
雲林縣西螺福興宮除夕夜當晚發放8800個一元美金紅包。記者卜敏正／翻攝

紅包 除夕夜 疫情

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